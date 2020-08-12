Экс-депутат Госдумы Пономарев сказал, что в США советуют не инвестировать в Украину

Американских инвесторов предостерегают до окончания выборов президента США инвестировать в газовую отрасль Украины.

Причина в том, что Украина сильно скомпрометирована газовым скандалом с экс-вице-президентом США Джо Байденом. Об этом заявил экс-депутат Госдумы и предприниматель Илья Пономарев в интервью изданию "Гордон".

"американский регулятор нам сейчас говорит, что "до окончания выборов не делайте инвестиции в Украину, это слишком большой риск для инвесторов: мы не можем предсказать, что будет дальше, как будет развиваться этот скандал", – объяснил Пономарев.

Также опасения инвесторов усиливает неопределенное будущее мировых цен на нефть и газ. Плюс ко всему, по мнению Пономарева, заграничные бизнесмены не понимают, с кем в Украине нужно договариваться о будущих проектах.

"Правительство непонятно сколько времени будет существовать. Прошлое правительство отправлено в отставку при таких обстоятельствах, которые не позволяют надеяться, что власть будет стабильной. Это все, конечно, очень сильно мешает", – сказал предприниматель.

Он уточнил, что пока иностранцам не стоит инвестировать именно в газовую отрасль Украины, а не в Украину вообще.

"Скандал с Байденом практически неразрывно связан именно с украинской газодобычей. Это компания Burisma, одна из крупнейших украинских компаний, которая работает в этой сфере. По большому счету, есть три самых крупных украинских газовых компании: одна – это Ринат Ахметов, другая – это Burisma, и третья – это Игорь Коломойский. Если будем продолжать – то Виктор Пинчук и Вадим Новинский. С каждым из них сопряжены значительные политические риски, очень сильно связанные с тем, кто победит на американских выборах. Американский регулятор, который, собственно, отвечает за то, чтобы у инвесторов было все нормально, поэтому и говорит: "Давайте не торопиться: пройдут выборы, туман рассеется, дым осядет, трупы уберут – и тогда уже будете решать", – объяснил обстановку Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что законопроект об "инвестиционных нянях" в Раде зарегистрируют в ближайшее время. Также осенью будет открыт Инвестиционный офис, который заменит все госпредприятия в этом направлении при органах власти.

Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются расследованием экономических преступлений, на единый орган финансовых расследований.

Позже стало известно, что украинские компании также смогут претендовать на "инвестиционных нянь".