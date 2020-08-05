Нетесаный предрек падение экономики и обострение безработицы в Украине

Вторая волна пандемии COVID-19 и усиление трансграничных ограничений могут нанести удар по мировой экономике.

Такое мнение высказал экономист Юрий Нетесаный. Он считает, что Украине грозит обострение проблем с безработицей, передает "5 канал".

"В целом, определенная часть этих людей находится в отпусках за собственный счет, часть работает неофициально и получает средства другим путем. И поэтому оценить реальные цифры довольно сложно", – отметил эксперт.

Нетесаный предупредил, что украинцам следует держаться на рабочих местах и экономить средства.

"Предприятиям следует ценить те доходы, которые есть, и те продажи, которые они формируют. А сотрудникам и гражданам... держаться за те рабочие места и те доходы, которые они сегодня имеют. И экономить средства. Потому что не исключен вариант, что вторая волна начнется с середины осени и может задеть и Украину", – рассказал экономист.

Отметим, что Нацбанк Украины ухудшил ключевые маяки для экономики Украины на 2020 год. Согласно новым ожиданиям регулятора, падение ВВП составит минус 6%, при таком же уровне инфляции. А безработица вырастет до почти 10%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко полагает, что украинская экономика начала восстановление.

"Во втором полугодии 2020 года экономика начала восстановление, ослабление карантинных ограничений способствует оживлению деловой активности. Ситуация на рынке труда хоть и остается хуже, чем до коронакризиса, но демонстрирует признаки стабилизации", – сказал глава НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ сказали, что будет с ценами и как быстро экономика выйдет из кризиса.