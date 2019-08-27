Ефросинина +1: скандальный муж теледивы опять рвется во власть

Глава Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев пытается в очередной раз занять это кресло уже при новой президенте. В свое время Хромаев заявлял о "хорошем отношении" к власти Януковича, был ставленником президента Петра Порошенко, перед которым в телефонном режиме оправдывался за свои посты в соцсетях. А сейчас уже хочет завоевать доверие нового главы государства.

При этом сам Хромаев более известен как муж Маши Ефросининой. Особыми достижениями на одном из самых высоких чиновничьих постов он не запомнился. Большую часть задач провалил, а во всех бедах винил парламент и "медленные реформы".

О том, чем запомнился глава комиссии по ценным бумагам – в материале OBOZREVATEL.

Муж известной жены и сын известного отца

Тимур Хромаев, несмотря на занимаемый кабинет, широкой публике больше известен как муж телеведущей Маши Ефросининой. Вместе они появлялись на публике, давали интервью "Светской жизни" Кати Осадчей. Приглашали, разумеется, теледиву, а вот Хромаев остался "+1" к своей супруге.

Ефросинина и Хромаев. Фото 1

До женитьбы чиновник был более известен как сын президента Федерации баскетбола Украины и первого тренера национальной сборной Заурбека Хромаева. Тот обеспечил его хорошим образованием (окончил американский Union College) и громкой фамилией, которая позволила вчерашнему выпускнику пробиться на работу в Министерство финансов. Правда, долгое время Тимур Заурбекович работал рядовым экономистом.

Ефросинина и Хромаев. Фото 2

Потом Тимур ушел в бизнес. Работал в банке, инвестиционной компании "АРТА".Тогда, в 2011-м при власти Януковича, в интервью "Деловой столице" он заявил: "с властью у нас хорошие отношения, давления мы не чувствуем".

В 2014-м Петр Порошенко назначил Хромаева главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Для молодого финансиста это назначение стало шансом проявить себя и выйти из статуса мужа известной жены и сына известного отца. Но в результате практически все задачи он провалил.

ТОП проваленных задач:

Полноценный запуск фондового рынка

Фондовый рынок, как и прежде, находится в полуживом состоянии. В прошлом году Украина установила антирекорд на финансовом рынке. Комиссия остановила обращение ценных бумаг на 1 трлн грн.

Контроль накопительного пенсионного страхования и запуск второго уровня

Частные пенсионные фонды в Украине до сих пор слабо регулируются. При закрытии никто не может гарантировать, что застрахованным лицам вернут хотя бы ту же сумму, что они внесли. Нацкомиссия пыталась разработать второй уровень пенсионного обеспечения, но вся работа ушла в стол, документ даже не зарегистрировали в Раде.

Противодействие отмыванию средств

В то время как НБУ закрыл десятки банков, которые занимались исключительно обслуживанием владельцев и отмыванием средств, НКЦБФР только жаловалась на нехватку полномочий. Отмывание средств через финансовые инструменты осталось одним из самых распространенных инструментов теневого бизнеса.

Реформа НКЦБФР

Функции Нацкомфинуслуг до сих пор частично совпадают с НКЦБФР. Первый орган должны были ликвидировать. С этим согласились и президент, и международные партнеры. В то же время полномочия комиссии Хромаева должны были расширить. Однако чиновник во всей этой ситуации занял позицию стороннего наблюдателя и только критиковал то парламент, то просто "власть".

Создание условий для внутреннего инвестирования

Главный итог работы комиссии – смены ее руководства потребовали ключевые ассоциации инвесторов. Так, несколько дней назад "Украинские Фондовые Торговцы" (АУФТ), Профессиональная ассоциация участников рынка капитала и деривативов, Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса и ассоциация "Биржевые и электронные площадки" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ефросинина и Хромаев. Фото 3

Все они жалуются, якобы Хромаев пытается разрушить то, что есть, а не стимулирует развитие фондового рынка. Брокеров штрафуют, у них отзывают лицензии фактически без причины. А когда суд отменяет решение Национальной комиссии по ценным бумагам, та просто игнорирует законные требования.

Чем запомнится чиновник

Хромаев имеет все шансы запомниться многочисленными скандалами. Например, несколько лет назад в сеть попала прослушка разговора Петра Порошенко и главы комиссии. Глава государства в грубой форме пожаловался на пост чиновника в соцсети. "Каких тебе, б**дь, реформ не хватает?", – обратился на тот момент президент страны к Хромаеву.

Глава комиссии на своей странице в соцсети в очередной раз покритиковал работу Нацбанка и реформу банковского сектора, хотя сам даже не брался за преобразования доверенной ему части рынка. На что Порошенко отреагировал более чем импульсивно. В итоге же Хромаев начал оправдываться, назвал произошедшее "недоразумением" и очень быстро "почистил" свою страницу в социальной сети.

Ефросинина и Хромаев. Фото 4

Несколько месяцев назад, когда в Украину приехала техническая миссия МВФ, чиновник раскритиковал Верховную Раду. Мол, как могут дать кредит, если парламент провалил свою работу. В итоге виноваты все, кроме самого Хромаева.

Было еще несколько скандалов. Например, с квартирой стоимостью почти в $900 тыс. в элитном столичном доме и площадью в несколько сотен квадратных метров. Ее пыталась забрать мать Тимура. Кроме того, в СМИ неоднократно упоминалось, что семья живет не по средствам. Официально он зарабатывает порядка 350 тыс. грн в год. При этом, к примеру, в 2017-м задекларировал подарки на общую сумму 3,6 млн грн.

Хромаев даже умудрился попасть в коррупционный скандал, который, правда, очень быстро утих. В ряде изданий появилось заявление якобы сотрудника комиссии, который обвинил Хромаева в 10% откатах. Правда, сам сотрудник пожелал остаться анонимным, а конкретные факты в публикациях не приводились.

"Пользуясь своей должностью, Хромаев всячески шантажирует бизнес, – говорится в публикации "Комментарии". – Ежемесячно размер его поборов достигает от $800 тысяч до $1 миллиона. Неудивительно, что, согласно его декларации, все богатства записаны на жену". Мол, в собственности его супруги находятся квартира площадью 51,3 кв. м и два участка в селе Старые Безрадичи (Киевская область) на 6,5 тысяч кв. м и 2,5 тысяч кв. м соответственно.

Владимир Зеленский во время избирательной кампании обещал украинцам новые лица во власти. Более того, звучали даже предложения люстрировать всех, кто работал при Порошенко. Возможно, стоить начать с малого и как минимум не продлевать работу во власти тем "попередникам", которые ничем, кроме скандалов, не успели отметиться за годы и десятилетия своей работы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал