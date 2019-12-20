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20 декабря • обновлено в 10:29
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Дыра в бюджете Украины: кто же так хр*ново работал?

3.8т

Дыра в бюджете Украины к концу 2019 года в сто миллиардов гривен образовалась вследствие провальной политики сборов. И можно рассказать сказки избирателям, а дыру закрывать надо. Но чем ближе новый год, тем больше дыра.

Перед этим премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задекларированный рост ВВП на 40% за 5 лет является "абсолютно реальным результатом, но для этого нужно будет хорошо поработать". Если роста нет, но есть дыра в бюджете, то это значит, что кто-то плохо работал? А если учесть что выполнение бюджета находится в полномочиях самого молодого и талантливого правительства Украины, то не возникает вопроса "кто же так хреново работал?".

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Возникает другой вопрос. Кто будет нести ответственность за этот Кабмин? Бараны... Простите, "слуги", которые не глядя проголосовали за Кабмин, потому что Офис президента так сказал, или Офис президента, который формировал этот Кабмин? Кто возьмет ответственность за это на себя? То, что Алексей Гончарук будет назначен крайним и на него все повесят по итогу - это понятно. Но очень интересно, кто примет удар на себя или кому поручат сожрать этот кусок хрена? Я ставлю на "слуг". Это проще. Царь будет хорошим, бояре будут плохими. Хотя можно еще обвинить Порошенко, Сороса или рептилойдов. Последние, кстати, похоже и будут виноваты.

А запущеный летом бумеранг прилетел обратно. Моноответственность - она такая. Не всегда радостная.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Госбюджет-2019
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
А СВИНОЛИКИЙ ПЕТЯ НЕ ПРИ ДЕЛАХ? Расставил ловушки не только для ЗЕ, но и подставив всю Украину!
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Тут и гадать не надо, это всё козни Порошенко. 100 миллиардов надо искать а оффшорах Порошенко, он, кстати, недавно ПРИКРЫЛ! ВХОД! в тоннель, ведущий в эти кипрские оффшоры ЛЕДОВЫМ! КАТКОМ!, который недавно открыл на территории своей фабрике "ROSHEN", что на Димеевке в Киеве!
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Свавильный Николай, сплюнь, не сглатывай из обрезанного!
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Похоже снова Порошенко зелЁнскому в штаны насрал.
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