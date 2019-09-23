"Двухэтажная афера" с кредитами: украинцев предупредили о новой опасности

Украинцы, неосмотрительно взявшие кредит под огромные проценты в конторах микрозаймов, рискуют столкнуться еще и с мошенниками. Они обещают списать долг, но в итоге оставляют без денег.

О "двухэтажной афере" рассказала блогер Татьяна Гонченко в Facebook. Она приводит пример. Сначала человек, поверив рекламе о "быстрых деньгах прямо сейчас", берет в долг какую-то сумму, к примеру, 5000 гривен. Через несколько месяцев из-за высоких процентов этот долг превращается в условные 20-25 тысяч гривен. Должник их отдать не может. И тут появляются представители якобы коллекторской конторы, которые говорят: "эта контора согласна закрыть вопрос, если вы прямо сейчас заплатите 10 тысяч".

А дальше происходит обман. "Человек платит "прямо сейчас" 10 тысяч и эти люди исчезают. Потому что это были мошенники. В конце долг 20-25 тысяч продолжает висеть, но человек "полинял" еще на 10 тысяч", – предупреждает о схеме Гонченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предлагают ограничить максимальные ставки по "быстрым кредитам", размер взносов и разработать специальные правила для тех, кто не может платить.

Банкиры и коллекторы в Украине не имеют права захватывать без специального постановления суда квартиры и дома кредитных должников. Такой вывод в своей правовой позиции сделала Большая палата Верховного суда, рассматривая дело №2-23/2008.

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