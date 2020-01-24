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24 января • обновлено в 12:58
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/ Рынки и компании

"Если бы не "Газпром": в ЕС неожиданно подыграли России из-за Украины

1.3т
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В Евросоюзе признали, что российский "Газпром" оказался самым большим двигателем реформ на газовом рынке Украины.

Такое мнение высказал глава Секретариата Энергетического сообщества (организация объединяет ЕС и соседние страны) Янез Копач во время экономического форума в Давосе (Швейцария), сообщила пресс-служба "Нафтогаза" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Иногда история иронична, но в последние месяцы самым большим "толкателем" реформ газового рынка Украины, ориентированных на Европу, был "Газпром". Потому что президент РФ Владимир Путин сказал, что если Украина полностью выполнит европейские правила, она подпишет контракт о транзите. И тогда украинские власти действительно приняли все необходимые меры, которые не принимались на протяжении многих лет", – сказал Янез Копач.

Транзит газа

Транзит газа

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

  • "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Европейский Союз Газпром транзит газа НАК "Нафтогаз" газ
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