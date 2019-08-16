"Думали, что вернемся в СССР, а не в эту Россию": в Крыму пожаловались на оккупацию

В аннексированном Крыму общественники, в 2014 году поддержавшие "возвращение в родну гавань", теперь во весь голос жалуются, как новая "власть" закручивает гайки.

Об этом говорится в фильме-репортаже "Изнасилованный Севастополь", где случился взрыв безработицы, а перед выборами в законодательное собрание под разными предлогами из гонки сняли мелкие партии.

"В городе формируется однопартийная власть "Единой России", а "русская весна" сменяется "медвежьей зимой", – удивленно жалуется автор фильма Максим Калашников.

"Невероятные поборы" и питерские цены

По его словам, федеральная программа капиталовложений в Севастополь сорвана. В городе нет генерального плана и никто не спешит его принимать.

"А нет генплана – воруй, захватывай землю. Ведь она дорогая. Это часть предреволюционного кризиса. Растет всеобщее недовольство", – говорит Калашников.

По его словам, обычные крымчане "не на камеру" говорят, что цены огромные, а рабочих мест нет.

"Сюда приехали многие из РФ, многие уезжают. Цены в городе на недвижимость на уровне питерских, а работы же нет. нет возможности вести бизнес. Те, кто вел бизнес, закрывают его. Потому что невероятные поборы! Люди возмущены. Даже зарабатывать не дают", – продолжает автор видео.

Жители Крыма жалуются на закручивание гаек и безработицу

Жалуются на гастарбайтеров с Кавказа

Его слова подтверждает другой участник фильма – ветеран МВД Борис Захарчук. По его словам, у крымчан нет желания идти на выборы, так как люди не видят альтернативы.

"Рабочих мест не хватает. Предприятий нет. Те, что были, не восстанавливаются. Социальная сфера она вся тоже, к сожалению, работает со сбоями. Народ нищает, рабочих мест нет. Те зарплаты, которые предлагают, несовместимы с ценами в городе", – перечисляет Захарчук "камни с неба", которые Крым получил под оккупацией.

Он добавляет, что в Севастополе уже жалуются на обилие гастарбайтеров из Кавказа. После 2015 года они вытеснили украинских сезонных рабочих.

"Мы шли в 2014 году с высоко поднятой головой, шли и радовались. К сожалению, то, что мы хотели увидим, не совпадает с действительностью. Мало знали, что происходит в РФ. Думали, что вернемся Советский Союз, а не в ту Россию, что существует", – разводит руками Захарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму в районе Керчи полным ходом добывают песок, загрязненный фосфором, мышьяком и хлором. За год площадь ядовитых "раскопок" увеличилась на 25%.

При этом жители полуострова жалуются на проблемы с иностранными и даже российскими компаниями. Прописка на полуострове стала для них "черной меткой". По их словам, весь цивилизованный мир воспринимает партнеров из Крыма как жителей тоталитарной Северной Кореи или Сирии.

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