Дубилет объяснил, как побороть коррупцию на таможне за 1 гривну

В течение недели в Украине запустят систему, благодаря которой силовики не смогут "кошмарить" требованиями взяткок перевозчиков грузов на таможнях.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. По его словам, ИТ-решение обошлось государству в 1 грн. За него уже проголосовали в Кабмине.

Новая система призвана поборот практику, когда различные силовые ведомства (СБУ, ГБР, МВД и т.д.) присылают таможенникам т.н. ориентировки, которые обязывают их досматривать грузы "подозрительных" компаний. По словам Дубилета, часто это способ банального вымогательства взяток. Ведь любая остановка груза – это прямые убытки для бизнеса.

"Самое удивительно, что чуть ли не любой СБУшник, скажем, из Житомирской области, может прислать такую ориентировку на, скажем, киевскую компанию, которая везет груз через Львовскую таможню. Часто эти ориентировки могут быть совершенно беспочвенны, со ссылкой на какие-то “левые” уголовные дела", – рассказал о проблеме Дубилет.

Эту практику в Кабмине собираются решить с помощью системы электронного документооборота iDoc.

"На базе iDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса. Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению таких запросов. А те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизовано, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно снимать", – сказал Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы".

До конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.

Министерство финансов утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!