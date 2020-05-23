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23 мая • обновлено в 13:11
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ДТЭК Нафтогаз получил добыча газа из уплотненных песчаников с глубины более 5 км

2.8т
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ДТЭК Нафтогаз успешно выполнил работы по интенсификации глубокой скважины Семиренковского месторождения, в результате которых удалось получить промышленный приток газа и конденсата и вернуть скважину в добывающий фонд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что интенсификация проводилась в пласте с низкой проницаемостью на глубине более 5000 м в условиях высоких давлений и температур.

"Учитывая комплекс сложных выходных геолого-технологических факторов в скважине, успешно выполнить интенсификацию позволил введенный в ДТЭК Нафтогаз системный подход к адаптации современных технологий. К проекту были привлечены сотрудники многих подразделений, ведущие международные и украинские сервисные компании, а также профильные члены постоянно действующей Экспертной совета", – отметил руководитель Технологического центра компании Максим Дорохов.

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Директор по добыче и переработке углеводородов ДТЭК Нафтогаз Алексей Раптанов подчеркнул: "Проведенная интенсификация показывает возможность и эффективность выполнения подобных работ на глубинах более 5000 м в условиях высоких давлений и температур. Это позволяет привлекать в разработку новые труднодобываемые запасы, что на сегодня стратегически важно для увеличение добычи газа и достижения энергонезависимости Украины".

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Место
Украина
Теги
ДТЭК НАК "Нафтогаз"
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