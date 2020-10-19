ДТЭК инвестировал уже 757 млн грн в развитие энергоинфраструктуры Одесской области

С июня 2019 по октябрь 2020 ДТЭК Одесские электросети инвестировал 757,8 млн гривен в развитие инфраструктуры электросетей в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В частности, в компании сообщили, что уже закончили реконструкцию двух подстанций и начали строительство первой в Украине подстанции закрытого типа 110/20 кВ. А к концу следующего года планируют построить три новых подстанции и реконструировать еще 11.

"ДТЭК действует в интересах Украины, обеспечивает надежность электроснабжения и комфорт клиентов. За этот год мы уже завершили реконструкцию двух подстанций "Юбилейная" и "Болград" на юге области, обновили подстанции "Мариновка" и "Ильинка" в Беляевском районе, проводим реконструкцию подстанций "Чумка" и "Крымская", – рассказал генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Александр Фоменко.

По его словам, для обеспечения растущей потребности жителей Киевского района Одессы в электроэнергии, начато строительство новой подстанции "Чубаевка".

"Это будет первая подстанция в Украине закрытого типа класса напряжения 110/20 кВ. Введение ее в эксплуатацию даст дополнительные 52 МВт мощности для подключения к электроэнергии около 5000 новых квартир в жилых комплексах микрорайона", – рассказал Фоменко.

В компании также сообщили, что чуть более чем за год реализовали 162 проекта по модернизации на сетях среднего и низкого напряжения. Так одесские энергетики повышают надежность электрических линий и силового оборудования, непосредственно питает дома жителей Одессы и области.

Кроме того, ДТЭК Одесские электросети начал проект по внедрению автоматизированной системы диспетчерского управления SCADA. Этот программный комплекс позволит прогнозировать возможные аварии и предлагать варианты их решения. В компании отметили, что эта система является частью трансформации энергетической инфраструктуры в "умную сеть" (Smart Grid) и повысит качество энергоснабжения. Проект рассчитан на 4 года (2021-2024 гг.). Его общая стоимость – около 80 млн грн.

Напомним, в мае 2019 ДТЭК Одесские электросети (в прошлом - Одессаоблэнерго) стал частью ДТЭК. Тогда ДТЭК Сети проанализировал состояние и разработал стратегический план развития инфраструктуры электросетей Одесского региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТЭК предоставил доступ к бесплатным курсам по энергоэффективности на онлайн-платформе energyschool.org.ua.