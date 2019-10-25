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25 октября • обновлено в 06:17
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Дружба отменяется: Германия жестко осадила Россию из-за Украины

1.2т Читать материал на украинском

В Германии Бундестаг отказался снимать санкции с России. Предложение поступило от пророссийских партий "Альтернатива для Германии" и "Левые".

Об этом сообщает РИА Новости. Политики предлагали не продлевать антироссийские санкции и вести политику кооперации с Россией. В результате голосования против снятия санкций с Москвы и изменения политики выступило 535 депутатов, поддержали идею всего 75.

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Во время заседания политики заверили, что стратегия умиротворения по отношению к России не принесла положительных результатов.

Напомним, ранее представители вышеуказанных политических сил не раз посещали аннексированный РФ Крым.

Санкции против России

Санкции против России

Черноморская телерадиокомпания

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине октября в Евросоюзе заявили, что не намерены снимать экономические санкции с Российской Федерации. Как стало известно, позиция парламентариев не отличается от позиции европейских министров. У них есть понимание того, что Россия несет угрозу не только Украине, но и всей Европе.

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Тема
Санкции против России
Место
Германия
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