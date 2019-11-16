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16 ноября • обновлено в 15:03
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Друг Путина потерял $7,5 млрд из-за санкций США: олигарх подал в суд

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Юристы приближенного к президенту РФ Владимиру Путину миллиардера Олега Дерипаски впервые раскрыли в суде активы бизнесмена, замороженные в США из-за санкций. Сам предприниматель заявил, что потерял $7,5 млрд.

Как сообщает Forbеs, юристы назвали, какое имущество российского миллиардепа оказалось заблокировано. Речь идет о зарегистрированной в штате Делавэр компании Basic Element Inc., следует из документов. Предприятие имело банковские счета, в том числе в американском банке Wells Fargo, и обладала правами аренды на недвижимость, указывается в документах.

Юристы Дерипаски в американском суде пытаются исключить своего клиента из санкционного списка. Из-за санкций Минфина США счета Basic Element Inc. в Wells Fargo были заблокированы, провайдер корпоративных регистрационных услуг прекратил с ней отношения и компания, в которой не осталось ни одного сотрудника, фактически прекратила работать.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

DP.ru

Новости
Подсанкционный Дерипаска вернулся в список богатейших людей мира

По собственной оценке Дерипаски, санкции обошлись ему в $7,5 млрд — настолько (примерно на 81%) упала стоимость его активов после введения ограничений. По подсчетам Forbes, за год после введения санкций состояние бизнесмена сократилось на меньшую сумму — на $3,1 млрд, до $3,6 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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Тема
Санкции против России
Персона
Олег Дерипаска
Место
Украина
Теги
санкции олигархи
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Путин - "Храните деньги в сберегательной кассе" … это хорошо что заморозили (если это правда) будут хранить (а лучше вкладывать) деньги исключительно в России ...
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