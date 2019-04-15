Друг Путина построит крупнейший в США завод

Российская компания "Русал" бизнесмена Олега Дерипаски построит завод по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности в американском штате Кентукки.

Соответствующее предприятие будет организовано совместно с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries, говорится на сайте российской фирмы.

По соглашению сторон компания близкого к президенту России Владимиру Путину олигарха получит 40% в проекте. При этом объем инвестиций в сообщении не раскрывается.

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Запуск нового завода в США запланирован на 2020 год. Мощность предприятия составит 500 тысяч тонн ленты горячего проката и 300 тысяч тонн готовой продукции холодного проката в год.

После подписания договора о намерениях "Русал" и Braidy Industries планируют привлечение средств на финансовых рынках.

Российская компания планирует поставлять алюминий для нового прокатного завода в США с Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого сейчас ведется в Сибири.

Представители Braidy подчеркивают, что подобных заводов в стране не строили более 30 лет. Предприятие станет крупнейшим по выпуску прокатного алюминия в США.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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