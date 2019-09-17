Друг Путина пострадал из-за санкций: назван размер убытков

Английский суд разрешил британскому банку Cynergy заморозить выплату процентов на сумму 3,6 млн фунтов по кредиту, полученному от компании российского олигарха Виктора Вексельберга.

Причина – санкции США против России. Эксперты назвали это решение важным прецедентом. Об этом пишет РБК.

"Кипрская структура российского миллиардера Виктора Вексельберга из-за американских санкций против него не может получить проценты по займу, который она предоставила британскому банку Cynergy еще до введения санкций. Информация об этом стала известна из решения Высокого суда Англии и Уэльса, опубликованного 12 сентября", – сообщает издание.

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Решение суда, говорится в материале, является важням прецедентом, который опасен для российских бизнесменов и компаний, которые уже под санкциями.

"Британский суд признал, что институт вторичных санкций США (риск применения американских санкций против зарубежных лиц за сделки с "токсичными" россиянами) фактически освобождает иностранного заемщика от ответственности за неплатежи в адрес подсанкционного лица", – говорится в материале.

Речь идет о кредите в 30 млн фунтов, который компания Вексельберга Lamesa дала британскому банку.Cynergy еще до введения санкций. Позже Вексельберга внесли в черный список американского Минфина. Согласно закону, если любой иностранный банк будет перечислять в пользу Вексельберга значительные суммы, его могут лишить доступа к американской финансовой системе.

По состоянию на сентябрь 2019 года, пишет РБК, банк должен выплатить компании Весельберга 3,6 млн фунтов. Однако, суд, исходя из санкций в отношении ее владельца, разрешил временно проценты не выплачивать.

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