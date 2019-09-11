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11 сентября • обновлено в 22:23
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Драконовские штрафы и лишение прав: что Рада приготовила для водителей и перевозчиков

10.5т Читать материал на украинском

Украина теряет миллиарды гривен ежегодно из-за неправильной эксплуатации дорог. Грузовики и автобусы перегружают, дорожное полотно разрушается и из бюджета вновь приходится тратить деньги на ремонтные работы.

Верховная Рада 11 сентября в первом чтении приняла законопроект "Слуги народа", который по идеи должен хотя бы частично решить проблему. Вводятся огромные штрафы – до 34 тысяч гривен, а фиксация будет происходить автоматически благодаря специальным комплексам.

О том, как и кто будет следить за дорогами согласно новому законопроекту – в материале OBOZREVATEL.

Что в документе?

Пять основных норм законопроекта:

  • вводится система автоматических штрафов за нарушения норм по габаритам авто;

  • чем сильнее нарушили норму, тем больше придется платить;

  • водитель автобуса или фуры, который откажется выполнять требования властей, рискует на время лишиться прав;

  • проверять вес автомобиля будут автоматические комплексы, машину нарушителя сфотографируют, а после с помощью номерного знака владельца найдут и накажут;

  • деньги на покупку комплексов будут выделять местные власти, также чиновники смогут воспользоваться помощью Всемирного банка.

Экономят тысячи, а приносят убытки на миллиарды

"Давайте будем говорить откровенно, пока не уберем с дорог фуры по 200 тонн (норма 40 тонн) никаких дорог не будет", – заявил народный депутат от "Слуги народа" Александра Скичко. В качестве примера парламентарии приводили конкретные случаи: в порт приехала фура весом 180 тонн и раздавила весы, на дороге остановили авто с грузом весом более 200 тонн. В большинстве европейских стран такая ситуация практически невозможна. Если перевозчик решил сэкономить и вместо четырех автомобилей использует один, ему грозят драконовские штрафы и даже лишение лицензии.

Штрафы и лишение прав: как в Украине будут бороться с "тяжелыми" авто

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В Украине же технической возможности проверить всех нет. В качестве эксперимента в 2014 году на автомобильной дороге Киев-Чоп (в направлении движения Житомир-Киев) установили пункт автоматического взвешивания. Оказалось, что 29,5% (то есть почти каждый третий грузовой автомобиль) нарушает действующие нормы.

"Конструкции дорог не в состоянии выдерживать нагрузки, возникающие во время движения грузовых транспортных средств. 97% автомобильных дорог потеряли несущую способность, дорожное покрытие имеет существенные деформации и разрушения, искусственные сооружения находятся в аварийном состоянии", – говорится в пояснительной записке.

Всего в стране – 34 переносных весовых комплекса. Они способны проверить всего лишь 270 тыс. авто в год (1% от общего количества). Законопроект разрешит автоматическую фиксацию нарушения. А это позволит сократить время на проверку и наказание.

Как будут наказывать

Незначительное нарушение (до 5%), законодатели предлагают прощать. То есть за "лишние" две тонны платить не придется. При этом более существенное нарушение может больно ударить по карману.

  • Нарушение от 5 до 10% – штраф в 8,5 тыс. грн;

  • от 10 до 20% – штраф в 17 тыс. грн;

  • от 20% – штраф в 34 тыс. грн.

Если же, например, полицейский попытался остановить фуру, а водитель проигнорировал требование – его на 3-6 месяцев могут лишить прав и оштрафовать на 3,4 тыс. грн.

Если нарушение зафиксировали автоматически, чиновники могут получить информацию о водителе из реестра транспортных средств. Штраф могут выписать без ведома нарушителя. "Постановление о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксировано в автоматическом режиме, может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности", – говорится в документе.

Постановление должно прийти заказным письмом по месту регистрации. Если никто документ не получил, то отчет будут вести с того момента, как письмо вернется адресату.

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Место
Украина
Тег
штрафы
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Сокол Николай
Сокол Николай
Пока при осуществлении весового контроля большегрузных автомобилей на автодорогах будет присутствовать человеческий фактор дорог в Украине не будет. Являюсь свидетелем того, как у фермера при норме 23-24 тонны зерна в один автомобиль пшеницы, грузоперевозчик загружал 40 и более тонн. На вопрос к водителям, как они проезжают весовой контроль, который находится на пути их следования, ответ банально прост - их хозяин (собственник ) машин просто платит откуп за каждую единицу автотранспорта и грузи сколько хочешь... А автомобилей проезжает за день сотни... Сколь же эти твари собирают денег ? Это все осуществляется под крышей полицейских патрулей и местной власти. Денежные ручейки превращаются в ручьи и реки, которые текут на самый верх и об этом знают все... Отрубили голову в Украине одной гидре (ГАИ) - ту же появилась ещё и не одна... Не было дорог в стране и не будет, только при этом появилась дополнительная кормушка, золотое дно для тех, кто имеет хоть малейшее отношение к этому... Но при этом все клянут власть за плохие дороги и тому подобное... Это настоящие враги государства, иначе не назовёшь. А ведь в стране идёт война. Их бы, да по закону военного времени...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
200 тонн?що за Белаз такий?? Потрібний закон звісно, якщо таке їзде по шляхам
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70rus xxx
70rus xxx
переходим на Таврию.
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