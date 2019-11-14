ДП "Сименс Украина" осуществила строительство подстанции сбора мощности на Покровской СЭС

Сименс Украина осуществила поставку оборудования и строительство подстанции сбора мощности для новой солнечной электростанции – Покровской. Строительство СЭС мощностью 240 МВт (АС) стало значительным вкладом в укрепление энергетической независимости Украины.

Большая часть инвестиций в производство электроэнергии в мире приходится на сектор возобновляемой энергетики. Использование возобновляемых ресурсов (силы ветра, воды и солнечного излучения) позволяет улучшить баланс окружающей среды и сократить использование традиционных видов топлива. В реалиях Украины развитие ВИЭ – стратегическая задача, поскольку государство зависимо от импорта энергоресурсов. Согласно Энергетической стратегии Украины, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе должна увеличиться до 11% к 2020 году и 25% к 2035 году для укрепления энергетической безопасности и независимости страны.

"Для Сименс Украина это очень важный и ответственный проект не только с точки зрения сжатых сроков реализации. Подстанция была построена за рекордные шесть месяцев. Все работы были произведены под ключ, начиная от проектирования, поставки и монтажа электрооборудования, пусконаладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию", — отметил начальник отдела среднего напряжения Сименс Дмитрий Резниченко.

Показательно, что внедрение АСУТП (автоматических систем управления технологическими процессами) было выполнено специалистами инженерного центра Сименс Украина.

В целом отпуск "зеленой" электроэнергии Покровской СЭС составит порядка 400 млн КВтч ежегодно. Это обеспечит энергопотребления десятков тысяч домохозяйств. Экологический эффект от работы СЭС будет заключаться в ежегодном сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу на 425 тыс. тонн.

"Стране нужны собственные энергоносители для обеспечения энергонезависимости и энергобезопасности. Покровская солнечная электростанция стала одним из крупнейших генерирующих объектов солнечной энергетики в Украине. Мы рады принять участие в этом проекте, ведь таким образом смогли внести свой вклад в устойчивое развитие энергосистемы страны и экологически чистой генерации. Бизнес Сименс — это в первую очередь бизнес на благо общества", — отметил генеральный директор компании Мачей Зелиньски.

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