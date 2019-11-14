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14 ноября • обновлено в 17:13
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ДП "Сименс Украина" осуществила строительство подстанции сбора мощности на Покровской СЭС

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Сименс Украина осуществила поставку оборудования и строительство подстанции сбора мощности для новой солнечной электростанции – Покровской. Строительство СЭС мощностью 240 МВт (АС) стало значительным вкладом в укрепление энергетической независимости Украины.

ДП "Сименс Украина" осуществила строительство подстанции сбора мощности на Покровской СЭС

Большая часть инвестиций в производство электроэнергии в мире приходится на сектор возобновляемой энергетики. Использование возобновляемых ресурсов (силы ветра, воды и солнечного излучения) позволяет улучшить баланс окружающей среды и сократить использование традиционных видов топлива. В реалиях Украины развитие ВИЭ – стратегическая задача, поскольку государство зависимо от импорта энергоресурсов. Согласно Энергетической стратегии Украины, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе должна увеличиться до 11% к 2020 году и 25% к 2035 году для укрепления энергетической безопасности и независимости страны.

"Для Сименс Украина это очень важный и ответственный проект не только с точки зрения сжатых сроков реализации. Подстанция была построена за рекордные шесть месяцев. Все работы были произведены под ключ, начиная от проектирования, поставки и монтажа электрооборудования, пусконаладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию", — отметил начальник отдела среднего напряжения Сименс Дмитрий Резниченко.

Показательно, что внедрение АСУТП (автоматических систем управления технологическими процессами) было выполнено специалистами инженерного центра Сименс Украина.

ДП "Сименс Украина" осуществила строительство подстанции сбора мощности на Покровской СЭС

В целом отпуск "зеленой" электроэнергии Покровской СЭС составит порядка 400 млн КВтч ежегодно. Это обеспечит энергопотребления десятков тысяч домохозяйств. Экологический эффект от работы СЭС будет заключаться в ежегодном сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу на 425 тыс. тонн.

"Стране нужны собственные энергоносители для обеспечения энергонезависимости и энергобезопасности. Покровская солнечная электростанция стала одним из крупнейших генерирующих объектов солнечной энергетики в Украине. Мы рады принять участие в этом проекте, ведь таким образом смогли внести свой вклад в устойчивое развитие энергосистемы страны и экологически чистой генерации. Бизнес Сименс — это в первую очередь бизнес на благо общества", — отметил генеральный директор компании Мачей Зелиньски.

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Место
Украина
Теги
альтернативная энергетика возобновляемая энергия
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Только забыли написать, что ночью ничего эта станция не вырабатывает, тариф э/э который они вырабатывают в десятки раз дороже, и зимой от этой станции толку нет - кто панели от снега расчищает и какой зимой световой день по продолжительности и яркости солнца, если оно все время за тучами.
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