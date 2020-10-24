Достроить "Северный поток-2" мешает погода – "Газпром"

Достроить "Северный поток-2", среди прочего, мешает погода и технические характеристики судов и оборудования.

Об этом в интервью корпоративному журналу заявила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, передает РБК. "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке", – подчеркнула Бурмистрова.

Она отметила, что для строительства газопровода получены все необходимые разрешения и напомнила, что датский регулятор в начале октября выдал разрешение на эксплуатацию участка газопровода, который проходит по территории страны на шельфе.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

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