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Сколько стоили заграничные поездки Зеленского: озвучена сумма

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Поездки за границу делегаций во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в первый месяц его работы обошлись бюджету более чем в 5,7 млн гривен.

Об этом сказали Государственном управлении делами, сообщает УНН. Речь идет о периоде, начиная с дня его инаугурации 20 мая 2019 года.

"Расходы на обеспечение визитов официальных делегаций во главе с Президентом Украины за границу составили 4,83 млн гривен, $30,8 тыс. и 3,6 тыс. евро", – сказано в ответе управления.

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Если перевести иностранную валюту в гривны, то общая сумма превышает 5,7 млн гривен.

Подсчитана стоимость поездок Владимира Зеленского за рубеж

Подсчитана стоимость поездок Владимира Зеленского за рубеж

Фото: informator.news

Как сообщал OBOZREVATEL, месяц работы президента Владимира Зеленского и сотрудников ОП обошелся бюджету Украины почти в 78 млн гривен.

Тем временем руководители Закарпатской, Львовской, Черновицкой и других таможен, с которыми президент Украины Владимир Зеленский устроил жесткий разговор, не были уволены.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
президент Владимир Зеленский
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
торопится повидать мир на халяву, вдруг 5 лет не протянет...
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