Должны 7,6 млрд: "Укрнафта" подписала мировые соглашения с "приватовскими" компаниями

"Укрнафта" подписала мировые соглашения с 5 компаниями из орбиты группы "Приват", которым она в 2015 году безоплатно передала около миллиона тонн сырой нефти на сумму 7,6 млрд грн.

Об этом информирует enkorr, ссылаясь на решения судов, обнародованные в судебном реестре в период с 19 февраля по 18 марта.

В рамках этих соглашений "Укрнафта" отказалась от претензий на взыскание штрафных санкций за несвоевременный возврат долга – это проценты и инфляционные за четыре года, начиная с 2016 года и до заключения мировых соглашений. По оценкам издания, "Укрнафта" также отказалась от требования около 1,74 млрд грн процентов и инфляционных.

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"Укрнафта" предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет. В период выполнения рассрочки процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.

Как писал OBOZREVATEL, "Укрнафта" из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20%, что может привести к финансовому коллапсу компании.

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