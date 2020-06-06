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6 июня • обновлено в 17:05
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Должностных лиц "Укртрансбезопасности" поймали на получении взяток

1.1т
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В Винницкой области задержали двух работников управления "Укртрансбезопасности", которые систематически требовали взятки с грузовых перевозчиков за нарушение правил перевозок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Винницкой области. Должностных лиц задержали в Киевской области, где они находились в командировке, во время получения ими взятки от одного из перевозчиков.

По предварительным данным следствия, служащие "Укртрансбезопасности" брали взятки (от 500 до 2000 гривен) с водителей за создание условий беспрепятственного проезда дорожных пунктов, закрывали глаза на перегруженность транспорта и превышение количества часов непрерывного пребывания за рулем.

"В ходе обыска транспортного средства "Укртрансбезопасности" обнаружено банкноты разных номиналов в украинской гривне, румынских леях, российских рублях, евро и долларов США на общую сумму около 70 тыс. грн. Указанная сумма, по версии правоохранителей, может быть, так называемым," черным прибылью "задержанных только за одни сутки", – сообщили в полиции.

Задержание взяточников "Укртрансбезопасности"

Задержание взяточников "Укртрансбезопасности"

vn.npu.gov.ua

Задержание взяточников "Укртрансбезопасности"

Задержание взяточников "Укртрансбезопасности"

vn.npu.gov.ua

Задержание взяточников "Укртрансбезопасности"

Задержание взяточников "Укртрансбезопасности"

vn.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня запустили систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По 2019 в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли 3454 человека, в том числе 166 детей.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Коррупция в Украине Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
Укртрансбезопасность
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