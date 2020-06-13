Доллар в Украине значительно подорожает: НБУ показал стоимость после выходных

В Украине курс доллара после выходных, 15 июня, вырастет с 26,59 до 26,73 грн/$. Таким образом, валюта после длительного снижения перейдет к значительному росту.

Об этом говорится в опубликованных справочных данных Национального банка Украины. Справочный курс евро увеличится с 30,17 до 30,21 грн. НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс доллара НБУ НБУ

Курс доллара в банковских учреждениях и обменниках сформируется уже после открытие рынка, 15 июня. Отметим, НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Отметим, на мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырье обрушились на более чем 5%, на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина. Развивающиеся страны на фоне таких опасений становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина не исключение. Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.