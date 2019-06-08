Доллар в Украине резко развернулся: курс опустился ниже психологической отметки

В Украине курс доллара 8 июня составил 26,35/26,7 грн/$. Таким образом, всего за несколько дней американская валюта опустилась ниже психологической отметки в 27 грн/$.

Такой курс разместили украинские банковские учреждения. При этом справочный курс НБУ составляет 26,79 грн/$. В пятницу, 7 июня, справочный курс составлял 26,84 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

Курс доллара

Таким образом, валюта дешевеет уже несколько дней подряд. Ранее подорожание было в первую очередь связано с временным эффектом конца месяца. Так, бизнесу выплатили миллиарды гривен НДС, кроме того, бизнес выполнял свои обязательства перед инвесторами. Это привело к резкому, однако временному подорожанию американской валюты в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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