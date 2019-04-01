Доллар в Украине подорожает: аналитик спрогнозировал курс после выборов 

В Украине курс доллара в первую неделю апреля подорожает с 27,2 до 27,5 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – прогнозирует аналитик.

Всю прошлую неделю, предшествующую первому туру голосования на президентских выборах, доллар устойчиво рос к гривне. Однако, первые результаты не стали шоком для участников валютного рынка. Подтверждением этого стала и первая реакция рынка: 1 апреля в первой половине дня средний курс наличного доллара в банках снижался примерно на 5 копеек к уровням 30 марта, а доллар на межбанке терял около 10 копеек к значениям 29 марта, поясняет эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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