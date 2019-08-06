Доллар резко развернулся: аналитик назвал новую стоимость в Украине

В Украине курс доллара до 12 августа может вырасти на разных сегментах рынка до 25,8/26,2 грн/$ (по состоянию на 6 августа – 25,5 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,2 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Отметим, доллар уже развернулся, перейдя от падения к росту. Американская валюта подорожала к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-2,0%. Продолжается дискуссия о возможности и необходимости вмешательства в курсообразование. В пятницу к ней подключился директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. Он напомнил, что в Украине – плавающий, а не фиксированный курс гривни. По его словам, "у нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн за $1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн за $1. В этом и есть суть плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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