Доллар пробьет рекордную отметку: аналитики озвучили прогнозы для гривни

В Украине курс доллара к концу сентября может опуститься до рекордной за три года отметки. Аналитики прогнозируют: при лучшем сценарии доллар в ближайшую неделю достанется до отметки в 24,5 грн/$.

О том, что будет с курсом доллара в ближайшее время – в материале OBOZREVATEL.

Доллар опуститься до новой отметки

Американская валюта снизилась до уровней, на которых последний раз торговалась во второй половине июля 2016 года, более трех лет назад. Если НБУ не нарастит объемы интервенций по покупке валюты, гривня продолжит свое укрепление, поясняет аналитик Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн", – прогнозирует эксперт.

С такой же оценкой соглашаются и коллеги Иосуба. К примеру, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня может ещё подрасти и в ближайшее время будет торговаться вблизи уровня 24,9 грн.

"Позитивная динамика гривни наблюдается на фоне сообщений о том, что Кабинет министров Украины приступил к переговорам с миссией Международного валютного фонда. Планируется, что она пробудет в стране до 24 сентября и оценит выполнение Украиной требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе, а также стороны проведут переговоры о новом кредитовании", – отмечает эксперт.

Более смелые прогнозы озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Он считает, что покупка на наличном рынке уже в ближайшие дни может опуститься до 24,3 грн/$, а продажа – на 25-30 коп./$ выше.

"Видим, что сейчас гривня растет на фоне нескольких факторов. Первый – сформировался Кабмин, которые озвучил вполне позитивные для инвесторов заявления. Например, об открытии рынка земли. Второй – укрепляются позитивные ожидания на фоне переговоров с МВФ", – поясняет аналитик.

В ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25-25,2 грн/$

Только на минувшей неделе заметно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,2-1,4%, и все курсы, кроме продажи на наличном рынке, оказались ниже 25 грн.

Что должно подешеветь вместе с долларом

Чем дешевле доллар, тем меньше прибыль от валютных поступлений. С одной стороны, это средства, которые получают компании в валюте, а с другой стороны – бюджетные поступления. Часть акцизов зафиксирована в евро. При этом курс евро в Украине формируется от зависимости евро/доллар, а вот сам доллар – уже на рыночных условиях.

Поэтому чем дешевле доллар, тем меньше получает украинский бюджет. Правда, вместе с тем снижаются и суммы, которые нужно тратить на обслуживание и погашение внешнего долга.

Почему дешевеет доллар

инвесторы воспринимают Украину как страну для быстрого заработка (из-за высоких ставок на ценные бумаги и жесткой монетарной политики НБУ);

экономика показала рекордный за последние годы рост во втором квартале 2019-го (на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

политическая стабильность, готовность продолжить сотрудничество с МВФ.

В результате укрепления гривни и активных действий НБУ по выкупу иностранной валюты, золотовалютные резервы выросли до $21 млрд, которых достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре и в первой половине 2020 года. Вместе с тем если Украина получит следующий транш кредита МВФ, риски будут сняты.

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