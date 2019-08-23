Доллар пробьет психологическую отметку: чего ждать украинцам

В Украине курс доллара до конца августа может опуститься ниже отметки в 25 грн/$ и зафиксироваться около 24,9 грн/$ (по состоянию на 23 августа – 25,1 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", – отмечает аналитик.

Курс доллара в Украине

Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,25 грн до 25,20 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,15/25,19 до 25,03/25,07 (-0,5%).

"Доллар плавно, но устойчиво снижается с прошлого четверга, 15 августа, и серьезным образом проверяет на прочность уровень 25 грн. Этот рубеж обороны уже дает слабину. Средний курс покупки доллара в банках уже опустился чуть ниже него", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!