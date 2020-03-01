Доллар пробьет психологическую отметку: аналитик озвучил прогноз для украинцев

В Украине курс доллара уже в марте вырастет примерно на 50 коп. и пробьет психологическую отметку в 25 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Владимир Мазуренко. По его словам, среди основных причин: снижение спроса на украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), возможные кадровые перестановки в Кабмине, что также влияет на инвесторов, и снижение цен на международных рынках.

"В марте традиционно продолжается период девальвации. Отопительный сезон, низкие цены на мировых рынках на продукцию, которую мы традиционно экспортируем. В сумме все это приведет к тому, что курс преодолеет знаковую отметку в 25 грн", – прогнозирует Мазуренко.

Между тем, глобальные инвесторы пережили очередной обвал на фондовых рынках из-за коронавиурса и их настроения ухудшаются еще больше. Опасения мировой пандемии и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани.

Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы. Таким образом, Украина как и другие рынки будет под прицелом спекулянтов, которые будут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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