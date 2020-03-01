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2 марта • обновлено в 00:34
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/ Рынки и компании

Доллар пробьет психологическую отметку: аналитик озвучил прогноз для украинцев

2.9т
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В Украине курс доллара уже в марте вырастет примерно на 50 коп. и пробьет психологическую отметку в 25 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Владимир Мазуренко. По его словам, среди основных причин: снижение спроса на украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), возможные кадровые перестановки в Кабмине, что также влияет на инвесторов, и снижение цен на международных рынках.

Доллар пробьет психологическую отметку: аналитик озвучил прогноз для украинцев

"В марте традиционно продолжается период девальвации. Отопительный сезон, низкие цены на мировых рынках на продукцию, которую мы традиционно экспортируем. В сумме все это приведет к тому, что курс преодолеет знаковую отметку в 25 грн", – прогнозирует Мазуренко.

Между тем, глобальные инвесторы пережили очередной обвал на фондовых рынках из-за коронавиурса и их настроения ухудшаются еще больше. Опасения мировой пандемии и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани.

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Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы. Таким образом, Украина как и другие рынки будет под прицелом спекулянтов, которые будут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар курс валют
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