Доллар побьет новый рекорд: аналитик рассказал, чего ждать украинцам в августе

В Украине курс доллара в августе может пробить новую отметку в 25 грн/$ (до 24,75 грн/$). Даже при худшем сценарии валюта не поднимется в цене выше 25,75 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Курс гривни в августе будет колебаться в диапазоне 24,75–25,75 грн/$. Ближайший уровень для дальнейшего укрепления – 24,70 грн/$, который является минимальным с 2016 года", – прогнозирует аналитик.

Почему дешевеет доллар:

прошли выборы: ключевые игроки финансовых рынков проявляют оптимизм в отношении Украины;

иностранцы активно покупают украинские ценные бумаги (одна из причин – высокие ставки по облигациям внутреннего госзайма);

сезонные факторы: активность аграрного экспорта, высокие цены на украинскую продукцию на мировых рынках.

Курс доллара в Украине

"Политические риски, которые ограничивали активность части иностранных инвесторов и МВФ, полностью отходят на задний план. На сегодня нет угрозы для формирования коалиции и нового правительства, а также внедрения реформ. Вероятно, после назначения правительства, переговоры с МВФ будут возобновлены, и уже в этом году Украина сможет получить следующий транш кредита по программе stand by", – поясняет Шевчишин.

С другой стороны, как только изменится конъюнктура для инвесторов, которые заходят в Украину с "горячим" капиталом, они начнут выходить из рынка. Кроме того, август – это месяц смены сезонного тренда на укрепление, и в среднем гривни в этот период девальвирует на 2,5%. Это связано с закупками энергоресурсов и активизацией импортеров перед новым сезоном деловой активности, расчетами аграриев по кредитным обязательствам.

"В бюджете на 2019 год заложен курс на уровне 29,4 грн/$ и к нему привязаны бюджетные поступления и расходы. Если курс находится ниже этого уровня, бюджет недополучает средства, и их недостаток финансируется за счет облигаций, что расширяет государственный долг", – отмечает Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 31 июля, министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за то, что он не делает достаточно усилий для сдерживания укрепления курса гривни.

В Украине гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$. Это произошло впервые за три года.

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре — 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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