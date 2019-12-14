Курс доллара в Украине в 2020 году может перешагнуть отметку в 30 или даже 50 грн. В субботу, 14 декабря, американская валюта в банках стоит 23,60 грн/$.

Такой прогноз дал кандидат экономических наук Александр Хмелевский, передает "РБК-Украина". По его словам, несмотря на то, что курс постепенно приближается к отметке в 20 грн/$, в 2020 году надо быть готовым к падению гривны.

По словам эксперта, на то, что курсы доллара и евро начнут рости, указывают несколько моментов.

"Одним из факторов Хмелевский называет дефицит торгового баланса более чем в $11 млрд. Также эксперт прогнозирует отток инвестиций из Украины. Кроме того, на курс гривны негативно повлияет то, что в 2020 году государство должно будет вернуть кредиторам около 5 миллиардов долларов", – сказано в публикации

Также, по словам Хмелевского, в следующем году может начаться мировой финансовый кризис. Не исключает эксперт и возможности политического кризиса в Украине.

Курс валют

Как сообщал OBOZREVATEL:

Национальный банк Украины в пятницу, 13 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,56 грн/$. Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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