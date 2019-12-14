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14 декабря • обновлено в 11:52
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Доллар по 50 гривен: появился угрожающий прогноз на 2020 год

5.1т
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Курс доллара в Украине в 2020 году может перешагнуть отметку в 30 или даже 50 грн. В субботу, 14 декабря, американская валюта в банках стоит 23,60 грн/$.

Такой прогноз дал кандидат экономических наук Александр Хмелевский, передает "РБК-Украина". По его словам, несмотря на то, что курс постепенно приближается к отметке в 20 грн/$, в 2020 году надо быть готовым к падению гривны.

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По словам эксперта, на то, что курсы доллара и евро начнут рости, указывают несколько моментов.

"Одним из факторов Хмелевский называет дефицит торгового баланса более чем в $11 млрд. Также эксперт прогнозирует отток инвестиций из Украины. Кроме того, на курс гривны негативно повлияет то, что в 2020 году государство должно будет вернуть кредиторам около 5 миллиардов долларов", – сказано в публикации

Также, по словам Хмелевского, в следующем году может начаться мировой финансовый кризис. Не исключает эксперт и возможности политического кризиса в Украине.

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Курс валют

Курс валют

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Национальный банк Украины в пятницу, 13 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,56 грн/$. Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

  • Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Любителям ЗеСопли эти предсказания не страшны ! Писюанист пообещал что будет каждому из них по 4К баксов платить
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Кныш Алексей
Кныш Алексей
В следующем году заработает рынок земли.Это принесёт дополнительно десятки миллиардов долларов в украинскую экономику.
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0
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Иванов Сергей - очень точный и реалистичный прогноз!
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1
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Кныш Алексей, Это принесёт пиздец Окраине .....
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Слава Майдану! -вздохнули Крымчане.
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