Доллар может упасть на 40%: что ждет украинцев и какие прогнозы

Часть экономистов прогнозируют значительное падение доллара уже в ближайшие несколько лет. Американская валюта рискует потерять свою позицию в мире, и если это произойдет резко, импорт в Украине может значительно подорожать.

О том, почему доллар оказался под угрозой и почему это важно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар может обвалиться: почему и когда

"Крушение доллара неизбежно", – ошарашил своим заявлением старший научный сотрудник Йельского университета и один из самых уважаемых экономистов современности Стивен Роуч. Он считает, что американская валюта потеряет в цене около 35%. Такие оценки можно было слышать и раньше, но сейчас их озвучивают не только смелые футурологи, но и признанные экономические умы.

"Экономика США долгое время страдала от значительного макроэкономического дисбаланса, а именно – очень низкого уровня внутренних сбережений и хронического дефицита счета текущих операций", – заявил Роуч несколько дней назад в эфире CNBC.

Уже в перспективе одного-двух лет экономист ожидает мощный и неизбежный крах. Почему это действительно может стать правдой:

доллар значительно переоценен;

другие страны постепенно отвоевывают позицию резервной валюты;

в США огромный дефицит счета текущих операций и растущий госдолг.

Курс доллара рухнет

В одном из своих отчетов эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) также отметили, что будущее курса доллара сомнительно. "Евро и юань приобретут такую же важность, как и доллар США. Они все в большей степени отвечают мировому спросу на резервные валюты и безопасные активы", – говорится в документе.

Гендиректор компании A.G. Bisset Associates LLC Ульф Линдал (влиятельный американский финансист) также спрогнозировал падение доллара примерно на 40%; правда, такие оценки он озвучил еще в 2018-м, практически за несколько лет до Роуча. С докладом Линдала можно ознакомиться здесь.

Линдал изучил колебания американской валюты с 1970 года. Оказалось, что каждые 14-16 лет наблюдается падение курса на 35-48%. Новый цикл снижения, считает гендиректор A.G. Bisset Associates LLC, начался еще в прошлом году, а закончится через четыре года. Тогда "американец" опустится до максимально низкой точки.

"Сегодняшняя недооценка евро, стерлинга и иены по отношению к доллару указывает на то, что 15-летний цикл, который начался в 2017 году, продолжит развиваться. Эти валюты должны теперь значительно подняться, чтобы устранить их большую недооценку и стать дорогими и переоцененными", – пишет Линдал.

Что ждет украинцев

Сейчас у евро куда больше сложностей, чем у доллара, рассказывает OBOZREVATEL экономист Международного центра перспективных исследований Егор Кыян. "Доллар сейчас чувствует себя лучше, чем евро. Мы видим, что с евро пока еще все в порядке, но мировая экономика замедлилась. Вопрос в том, как ЕС и США будут держать свои курсы. Если США – единая целая страна, то в еврозоне разные экономики с разными политиками", – рассказывает экономист.

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Кыян считает что резкое падение курса доллара ожидать не стоит, а вот плавное снижение вполне возможно. В таком случае это может повлиять и на Украину. "Все верят в доллар, и это, в том числе, поддерживает его стоимость. Евро менее распространен, но если будет конкурент доллару – сейчас, например, идут разговоры о роста роли одной из азиатских валют", – говорит Кыян. .

Плавное снижение доллара практически никак не повлияет на ситуацию в Украине, а если американская валюта резко обрушится, то для нас значительно подорожает импорт. Тот товар, который сейчас стоит, допустим, 700 долларов, может вырасти в цене до 900 долларов. Со временем и эта ситуация нормализуется, так как больше начнут зарабатывать украинские экспортеры, валюты в стране станет больше.

Главное же: если Украина займет свое место на международном рынке (и желательно не в сырьевом сегменте, а среди товаров с высокой добавленной стоимостью), то любые колебания внешних валют не будут иметь губительного влияния на нашу экономику.