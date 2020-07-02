Доллар из-за отставки главы НБУ взлетит? Как и почему Смолия 'обрезали' с должности

Руководителя НБУ Якова Смолия выдавили из должности, его работу раскритиковал президент Владимир Зеленский, а глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин, поддерживая позицию Банковой, решил оставить регулятора без заместителей.

И хотя по закону Яков Васильевич мог быть на своем посту до 2025-го, он неожиданно решил сдаться и поздно вечером 1 июля сделал публичное заявление. Мол, под таким давлением работать больше не может.

О том, к чему приведет отставка Смолия, кто может занять его место и как это отразится на украинцах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Смолий против всех: как "задавили" главу НБУ

Есть три причины для решения Смолия. Первая – Зеленский не доволен НБУ. Сейчас Национальный банк придерживается позиции: главное – удержать инфляцию. Печатать деньги, чтобы разогнать экономику, регулятор не соглашается, а учетную ставку снижает медленнее, чем того хотят в Офисе президента.

Хотя Смолий и должен отчитываться перед президентом и Радой, Зеленский по закону уволить его не мог.

Вторая – глава Совета НБУ саботировал кадровую политику Смолия. Контракты с заместителями главы Нацбанка заканчиваются, чтобы их переназначить, нужно согласие Совета. Им руководит Богдан Данилишин, который категорически не согласен с политикой Смолия, а по информации OBOZREVATEL, и сам рассчитывает занять его место.

Сразу после того, как Совет НБУ отказался переназначать заместителя главы Олега Чурия, Яков Михайлович и объявил об отставке. Произошло это поздно вечером 1 июля, без обсуждений с президентом и каких-либо консультаций.

Яков Смолий уйдет в отставку НБУ

Третья – Смолий устал. Приближенные к НБУ источники рассказывают: фактически главой Нацбанка является его заместитель Екатерина Рожковая. Она посещает даже те совещания, на которых обсуждаются не ее вопросы (отвечает за банковский надзор). Также Рожкова презентовала отчет перед Советом, хотя делать это должен был Смолий.

Якову Васильевичу почти 60 лет, он достиг успехов во всех сферах жизни, накопил огромные сбережения (только в банках у него хранится более 5 млн грн и почти 4 млн долларов). Он мог бы бороться и дальше, но не захотел.

Бывший член Совета НБУ Василий Горбаль рассказывает OBOZREVATEL, что решение Смолия было, скорее всего, эмоциональным, он сталкивался с проблемами и потяжелее.

Доллар будет по 40? Что теперь ждет украинцев

Курс доллара останется стабильным. Сразу после новости об отставке главы НБУ ряд экспертов и политиков озвучил неутешительный прогноз, мол, гривня начнет стремительно дешеветь, а независимость НБУ закончилась.

При этом в Украине уже длительное время Нацбанк не устанавливает стоимость доллара. Он всего лишь скупает излишки валюты, чтобы гривня резко не укреплялась, и продает валюту, когда ее нет, чтобы гривня резко не падала. То есть единственная задача – избежать резких колебаний.

"Я вижу под копирку те же тексты, посты, которые публиковались при президентских выборах. И тогда писали, что если Зеленский выиграет, то будет курс и 40, и 100 грн. Кадровые изменения не приведут к потрясениям на рынках. Наоборот – если новый глава будет хорошо коммуницировать с обществом и экспертами, вопросов станет меньше", – заявил Горбаль.

Рост цен может ускориться. В Офисе президента хотят, чтобы новый руководитель выполнял в первую очередь их программу. Мол, хватит удерживать инфляцию, нужно разгонять экономику, снижать учетную ставку, чтобы подешевели кредиты, а печатный станок (эмиссия) в отдельных случаях может включаться активнее – хватит сушить экономику.

Если новый глава НБУ согласится с такими требованиями, уже в ближайшее время в Украине может наблюдаться ускорение инфляции.

"Наша позиция четкая – это очень плохой сигнал для политикума, который услышал, что независимых органов при Банковой у нас быть не может. Эта позиция может распространиться и на НАБУ, Конституционный суд. У нас уже все выучили, что НБУ должен быть независимым. Курс может резко расти при назначении непрофессионального руководства, может быть эмиссия и инфляция", – рассказывает OBOZREVATEL представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Кто займет должность Смолия

Сейчас Офис президента принимает окончательное решение о том, кто займет кресло главы Нацбанка. По разным данным, есть около десятка кандидатур, с каждым из которых проведут собеседование. Рассматриваются, в том числе, и бывший министр развития экономики Тимофей Милованов, экс-глава управления по вопросам экономической политики Администрации президента Украины Роман Жуковский. О некоторых из кандидатов читайте подробнее ниже.

Кирилл Шевченко

Кирилл Шевченко претендует на должность главы НБУ (kirillshevchenko.com)

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко – один из основных претендентов на кресло Смолия, рассказывают OBOZREVATEL несколько несвязанных между собой народных депутатов. У него есть необходимая квалификация, он работал в Ощадбанке, в Государственном ипотечном учреждении. Не имеет политического прошлого, а его работу позитивно оценивают в банковском секторе.

Богдан Данилишин

Богдан Данилишин хочет возглавить НБУ 5.ua

Действующий глава Совета НБУ Богдан Данилишин появился на политической арене в 2007-м: во время второго премьерства Юлии Тимошенко его назначили министром экономического развития. На своей должности проработал три года.

Его конфликт со Смолием – одна из главных причин, по которой последний написал заявление об увольнении. Подробнее о биографии и взглядах Данилишина можно прочитать здесь.

Елена Щербакова

Елена Щербакова работает в Совете НБУ thepage.ua

Елена Щербакова – действующий член Совета Нацбанка. Само назначение проходило с нарушениями – кандидатов от парламента (к которым относится и Щербакова) не обсудили должным образом на заседании парламентского комитета.

В МВФ уже выражали свое недовольство Щербаковой из-за ее связей с "одним из государственных банков" – речь идет о ПриватБанке. В то же время сама банкир уже успела подружиться с командой главы государства и вырваться вперед среди кандидатов на роль главы Нацбанка.

Владимир Лавренчук

Владимир Лавренчук может стать главой НБУ delo.ua

Бывший председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владислав Лавренчук, как и Данилишин, рассматривался на должность руководителя Нацбанка еще в 2017-м, но тогда выбрали Смолия. Кандидатуру Лавренчука позитивно оценивают и участники рынка, и международные партнеры (в частности ЕБРР). Лавренчук имеет опыт работы зампредом Ощадбанка, главой правления Укринбанка.