Долг за коммуналку обязаны списать: в Кабмине обратились к поставщикам 

В Украине поставщики коммунальных услуг по состоянию на июнь начислили некоторым субсидиантам долги за коммуналку. При этом семьи имели право за счет неиспользованных с октября 2018-го по январь 2019-го "скидок" произвести перерасчет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики. Они обратились к поставщикам с призывов списать начисленные таким субсидиантам долги. "Если по состоянию на май в личных кабинетах субсидиантив была переплата, а в июне появился долг, это повод для получателей жилищных субсидий требовать у газовиков, тепловиков и других поставщиков коммунальных услуг пересчета", – сообщают ведомстве.

Июньские платежки за газ, электроэнергию, воду и отопление у получателей субсидии с минусом возможны только в трех случаях:

в июньской платежке могла появиться задолженность у тех, кто по состоянию на май не оплатил счета;

семья использовала коммунальную услугу сверх нормы потребления;

у субсидианта уже был долг, который он не погасил за зиму.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

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