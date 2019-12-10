"Долг Януковича" внезапно вырос на $1,5 млрд: сколько РФ требует у Украины

Россия увеличила сумму требований по "долгу Януковича" на $1,5 млрд – до $4,5 млрд. Это объяснили начисленными процентами.

Такую оценку Минфин РФ предоставил в Верховный суд Великобритании. Изначально сумма требований в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам составляла $3 млрд, передает "Интерфакс-Украина".

В Великобритании начинаются слушания по апелляции, которую подала действующая от имени РФ компания, на решение Апелляционного суда Англии. Апелляционный суд отклонил практически все аргументы Украины, почему она не выполняет обязательства перед Россией по евробондам, но согласился с доводами, что еврооблигации были выпущены под давлением российской стороны.

Одновременно в суде будут рассматривать жалобу Украины по поводу отклонения остальных ее аргументов.

"Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу трасти (компании, действующей от имени РФ, – Ред.) и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно. РФ сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти", – отмечается в сообщении.

Россия увеличила "долг Януковича"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд – сам выпуск и $75 млн – последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года.

Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.

Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки.

26 мая 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения до завершения рассмотрения жалобы Украины в Апелляционном суде.

14 сентября 2018 года Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса. Обе стороны обжаловали это решение в Верховном суде.

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начал слушания по делу о долге беглого экс-президента Украины Виктора Януковича перед Россией.

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