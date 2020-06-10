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10 июня • обновлено в 18:32
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Доходы России от продажи нефти упали вдвое

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Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России, сообщила "Лента".

По итогам апреля выручка российских компаний от экспорта сырой нефти составила $4,4 млрд. По сравнению с мартом она снизилась без малого на 40%.

Падение дохода от продажи нефти

Падение дохода от продажи нефти

customs.ru

При этом физический объем поставленной за рубеж нефти в апреле, напротив, вырос на пять процентов — до 21,8 миллиона тонн. Снижение доходов объясняется резким падением мировых цен на нефть после мартовского разрыва сделки ОПЕК+.

Согласно данным Минфина РФ, средняя цена барреля нефти марки Urals в апреле 2020 года составила $18,2, что в 3,9 раза меньше прошлогодних показателей.

Выручка от экспорта нефтепродуктов в апреле снизилась в 1,8 раза – до $3,1 млрд. Физический объем экспорта сократился на 5,5% – до 10,9 млн тонн.

Доходы от нефти в Росии

Доходы от нефти в Росии

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Мировые цены на нефть Кризис в России
Место
Россия
Теги
нефть Urals
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Экономика Рынки и компании

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