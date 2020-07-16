Доходы России от продажи газа упали вдвое: подсчитаны убытки

Доходы "Газпрома" от экспорта газа во втором квартале 2020 года упали вдвое по сравнению с первым кварталом и в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $3,5 млрд.

Это следует из данных Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) и Центрального банка РФ (ЦБ), сказано в публикации РБК.

В апреле - мае "Газпром" поставил за рубеж 24 млрд куб. м газа, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А экспортная цена российского газа в мае упала ниже уровня рентабельности, до $94,4 за 1 тыс. куб. м – почти в два раза меньше, чем было в мае 2019 года ($183,87).

Это произошло из-за снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса, заполнения газовых хранилищ и потепления.

Ожидают нового падения

Российские эксперты считают, что экспорт газа в Европу по итогам 2020 года упадет до 163 млрд куб. м по сравнению с примерно 200 млрд куб. м в 2018–2019 годах.

"Это сравнимо с экспортными объемами, которые "Газпром" демонстрировал до 2015 года", – сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его оценке, средняя экспортная цена в 2020 году может стать рекордно низкой за последние 15 лет.

"Мы ожидаем, что она составит около $120 за 1 тыс. куб. м. Для сравнения, в 2006–2009 годах средняя экспортная цена была $294, а ниже $200 она опускалась только в 2016 году. Текущий уровень цен на европейском рынке скорее соответствует ценам первой половины 2000-х годов, когда средняя цена достигала $125 за 1 тыс. куб. м", – пояснил эксперт.

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова отметила, что абсолютный антирекорд у экспортных цен на газ с поставкой в дальнее зарубежье и СНГ наблюдался на пике падения цен на нефть — в 1998-1999 годах. В 1998 году цена газа составляла $67,6 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы России от продажи золота впервые в ее истории превысили поступления от экспорта газа.