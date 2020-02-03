В Украине объявили войну поддельному алкоголю: что из этого вышло

Бюджет Украины после начала борьбы с теневым рынком алкоголя в ноябре и декабре 2019 года получил дополнительно около 400 млн гривен акцизного налога.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале. Он опубликовал график поступлений, сообщив, что в 2018 году казна получала денегстабильно больше, чем в 2019 году. Но за последние два месяца произошел резкий скачок.

Доходы от продажи алкоголя

"Что привело к этому скачку? Сразу несколько факторов. В "Укрспирте", который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство (Сергей Блескун). Происходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах. Мы начали взаимодействовать с бизнесом по отработке нелегальных участников (интересно, что все названия и адреса всегда были хорошо известны)", – написал Дубилет.

Министр добавил: в 2020 году детенизация рынка должна продолжиться. В частности, должна завершиться "перезагрузка" ключевых органов, которые отвечают за законное производство и продажу алкоголя. Также на производстве спирта будут применяться счетчики, а при продаже – электронные акцизные марки.

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