Доходы "Газпрома" резко упали: эксперт объяснил, к чему это приведет в будущем

Доходы "Газпрома" резко упали: к чему это приведет в будущем.

Для российских компаний “Газпром” и 2020-й год может стать переломным и завершиться потерей статуса "сырьевого оружия" Кремля.

Для этого есть несколько предпосылок, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко в публикации на "Информационном сопротивлении".

"Падение цен на энергоносители в мире, слабый спрос на “голубое золото” после двух теплых зим и вытеснение российской продукции конкурентами из Катара, США, Азербайджана и других стран, приводит к тому, что “народное достояние”, “Газпром”, не просто превращается в “народную обузу”, обремененную долговыми обязательствами, превышающими $100 млрд, но и выживать сможет исключительно за счёт российского населения", – написал Коваленко.

Эксперт привел в пример опубликованную накануне отчётность "Газпрома" за I-й квартал 2020 года. Компания на продажах природного газа заработала 1,387 млрд рублей, что на 753 млн рублей меньше, нежели за первое полугодие 2019 года.

"Куда интереснее, что продажи газа внутри России на сегодняшний день с каждым разом становятся всё более сопоставимыми с продажами газа за рубеж. В частности, если в 2019 году "Газпромом" за I-й квартал было продано газа в Европу на 1,43 млрд рублей, то сейчас этот показатель составил 756 млн, или, почти в 2 раза меньше. В свою очередь продажи газа внутри России для населения составляют 489 млн рублей", – отметил эксперт.

Он обратил внимание на соотношение доходов "Газпрома" от продаж газа внутри страны и за рубеж (в ЕС). В 2019 году оно было 1 к 3, а сейчас пропорция примерно 1 к 1,5.

"Фактически, “Газпром” выходит на показатель экспорта, сопоставимый с показателем продажи газа населению или, грубо говоря, доля финансовых потоков в обороте российского “народного достояния” в полной мере начинает формироваться из народного капитала. Ну разве это не прекрасно, ведь в доле капитала "Газпрома" становится всё меньше ничем не подкрепленной, бездуховной иностранной валюты, а формироваться он будет исключительно из надёжной рублевой массы", – подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери российского бюджета от падения цен на нефть по итогам первого полугодия составили 1,46 трлн рублей (около $19 млрд).

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал