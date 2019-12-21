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21 декабря • обновлено в 16:53
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Контракты с "Газпромом" подписаны: вскрылась подлость бизнеса

1.7т
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Некоторые украинские компании уже подписали прямые контракты с российским "Газпромом" на поставку газа с 1 января 2020 года.

Об этом со ссылкой на информацию от источника сообщил "Интерфакс-Украина". "В то же время собеседник агентства не стал уточнять их название и возможные объемы поставки", – говорится в публикации.

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Поставки газа в Украину

Поставки газа в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а России – избавиться от арбитражных исков.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа. "Минимально гарантированный объем транзита газа в первый год составляет 65 млрд кубометров газа, а на следующие четыре года – 40 кубометров", – сообщил он на брифинге в субботу, 21 декабря.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Вот и организовать ещё одного оператора-поставщика газа для населения. Нафтогаз пусть поставляет газ по ценам ЕС, а новый - по ценам от Газпрома и каждый гражданин чтобы мог выбрать поставщика. Вот и посмотрим сколько патриётов в Нэньке. И посмотрим на зарплаты Коболева.
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