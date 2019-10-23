Договорились о Донбассе и Чернобыле: Зеленский провел важную встречу в Японии

Представители Украины и Японии обсудили возможности сотрудничества государств. Речь шла о восстановлении Донбасса, а также о преодолении последствий аварий на ЧАЭС и АЭС "Фукусима-1".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента по итогу встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой парламентской ассоциации дружбы "Япония-Украина" Эйсуке Мори. Политики говорили об инфраструктурных проектах в Украине, а также взаимовыгодном сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды.

"Сегодня нам нужно модернизировать и объединить Украину. С этой целью наш парламент принимает много законов. Например, закон о концессии, ведь нам надо восстановить и модернизировать украинскую инфраструктуру: порты, железную дорогу, дороги, мосты, дамбы", – сказал Зеленский.

Еще одно общее направление – борьба с последствиями ядерных чрезвычайных ситуаций.

"Мы подтверждаем свое намерение продолжать сотрудничество по вопросам преодоления последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" путем взаимодействия между нашими странами в рамках так называемого механизма "Фукусима-Чернобыль". Перспективное направление деятельности - разработка и внедрение новых технологий утилизации радиоактивных отходов", – добавил Зеленский.

Также украинский президент поблагодарил Японию за финансирование реформ и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Высоко ценим помощь вашей страны для восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Украины. Чувствую дружеское отношение с вашей стороны", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Япония заключили соглашение о сотрудничестве по обмену финансовой информацией, а также в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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