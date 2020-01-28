Договорились лично с Путиным: в "Нафтогазе" рассказали, почему "простили" России $12,5 млрд

Украина могла бы выиграть в судах часть денег от "газовых исков" к России на $12,5 млрд, но тогда бы гарантированно не получила контракт о транзите газа на 5 лет.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Главкому". По его словам, в Кремле допоследнего не верили, что претензии к "Газпрому" обоснованы. А потому руководству "Нафтогаза" даже пришлось встречаться по этому поводу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда мы говорили об этих исках, к ним сначала относились несерьезно. Но мы потом доказали всем обоснованность, мне даже пришлось объяснять сущность этих исков Путину в Париже. Возможно, мы бы не выиграли все заявленные суммы, но по крайней мере частично эти иски были бы удовлетворены – при условии, если бы не было транзита газа с 2020 года", – сказал Витренко.

По его словам, транзит газа, который получила Украина, свидетельствует, что "Нафтогаз" показал "Газпрому" реальную угрозу от этих исков. В российской компании понимали, что без транзита им бы пришлось платить Украине по решениям судов миллиарды долларов. В такой ситуации "Газпрому" было выгоднее заключить новый контракт, платить за транзит и зарабатывать на продаже газа в Европу.

"Я не буду спорить, что наши иски обоснованы. Но с другой стороны, я не могу утверждать, что мы полностью выиграли бы все $12,5 млрд, которых мы заявили в Стокгольмском арбитраже. По нашему собственному опыту, это нормальная тактика, когда вы подаете иск на максимальную сумму, но потом суд присуждает вам меньшую сумму, чем вы хотели", – объяснил Витренко.

Глава "Нафтогаза" добавил, что для Украины транзит – это еще и вопрос безопасности, который сдерживает РФ от широкомасштабной военной агрессии.

Переговоры по газу

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал