Последствия "грязной нефти": Россия нарушила важный договор

Россия в августе 2019 года резко нарастила добычу нефти до 11,3 млн баррелей в сутки. Этим самым она сорвала выполнение международных договоренностей по ее снижению.

Резкий рост добычи в августе последовал после того, как в мае-июле 2019 года производство нефти упало до 11,1-11,14 млн барелей в сутки из-за загрязнения трубопровода "Дружба" и временной остановки прокачки по нему топлива. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

"По итогам августа сделка ОПЕК+ выполнена лишь на 44%. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. В первую половину августа Россия разогнала добычу нефти до 11,32 млн б/с, исполнив сделку ОПЕК+ на 35% после 3 месяцев ее перевыполнения", – пишет издание.

Согласно условиям ОПЕК+, производство нефти в России должно быть снижено на 228 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018 года. Однако в августе сокращение составило лишь 80 тыс. баррелей.

Россия нарушила условия добычи нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики одного из ведущих мировых банков BNP Paribas выяснили, что снижение цен на аккумуляторы и возобновляемые источники энергии создали перспективу спада на рынке нефти.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 30 августа, упали в ходе азиатских торгов. В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,80 доллара за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

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