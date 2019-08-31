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Последствия "грязной нефти": Россия нарушила важный договор

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Россия в августе 2019 года резко нарастила добычу нефти до 11,3 млн баррелей в сутки. Этим самым она сорвала выполнение международных договоренностей по ее снижению.

Резкий рост добычи в августе последовал после того, как в мае-июле 2019 года производство нефти упало до 11,1-11,14 млн барелей в сутки из-за загрязнения трубопровода "Дружба" и временной остановки прокачки по нему топлива. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

"По итогам августа сделка ОПЕК+ выполнена лишь на 44%. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. В первую половину августа Россия разогнала добычу нефти до 11,32 млн б/с, исполнив сделку ОПЕК+ на 35% после 3 месяцев ее перевыполнения", – пишет издание.

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Согласно условиям ОПЕК+, производство нефти в России должно быть снижено на 228 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018 года. Однако в августе сокращение составило лишь 80 тыс. баррелей.

Россия нарушила условия добычи нефти

Россия нарушила условия добычи нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики одного из ведущих мировых банков BNP Paribas выяснили, что снижение цен на аккумуляторы и возобновляемые источники энергии создали перспективу спада на рынке нефти.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 30 августа, упали в ходе азиатских торгов. В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,80 доллара за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
нефть
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