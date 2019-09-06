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8 сентября • обновлено в 11:20
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"Власти" Крыма пригрозили национализировать скандальный завод

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Скандально известный завод "Крымский титан" могут национализировать за долги. Такую угрозу предприятие получило от "властей" аннексированного полуострова.

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов потребовал от завода, который отравляет людей своими выбросами, выплатить долг в размере 1,8 млрд рублей. В соцсетях уже обратили внимание на это и вспоминают, что в Украине такого не было.

"Крым. Гоблин пригрозил заводу "Титан" в Армянске "национализацией", если завод не погасит долги в размере 1,8 млрд руб. До оккупации предприятие было успешным с хорошими зарплатами, без долгов и без кислотных выбросов", – констатирует в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

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Завод пригрозили национализировать за долги

Завод пригрозили национализировать за долги

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Сергей Аксенов КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Теги
Крым Крымский титан
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
В Украине можно травить нерабов бесплатно?
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