"Власти" Крыма пригрозили национализировать скандальный завод

Скандально известный завод "Крымский титан" могут национализировать за долги. Такую угрозу предприятие получило от "властей" аннексированного полуострова.
"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов потребовал от завода, который отравляет людей своими выбросами, выплатить долг в размере 1,8 млрд рублей. В соцсетях уже обратили внимание на это и вспоминают, что в Украине такого не было.
"Крым. Гоблин пригрозил заводу "Титан" в Армянске "национализацией", если завод не погасит долги в размере 1,8 млрд руб. До оккупации предприятие было успешным с хорошими зарплатами, без долгов и без кислотных выбросов", – констатирует в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.
Крым. Гоблин пригрозил заводу "Титан" в Армянске "национализацией", если завод не погасит долги в размере 1,8 млрд руб. До оккупации предприятие было успешным с хорошими зарплатами, без долгов и без кислотных выбросов https://t.co/TcyqDZuKHn— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 6, 2019
Завод пригрозили национализировать за долги
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018 году в Армянске произошел выброс химических веществ с завода "Крымский титан".
Ранее в городе рассказывали, что запах кислоты витает в воздухе уже три года подряд, но в 2018-м ситуация стала гораздо серьезнее.
Во время экологической катастрофы в прошлом году оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.
13 сентября 2018-го ситуация с загрязненностью воздуха в окрестностях завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" ухудшилась. Крымчане сообщили о новой волне "химической атаки", жалуясь на плохое самочувствие.
14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили.
В июне 2019-го местные жители снова почувствовали симптомы, похожие на те, которые испытывали при ЧП на "Крымском титане" в 2018 году.
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