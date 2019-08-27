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Сколько в Украине платят безработным: озвучена максимальная сумма

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Сумма пособия по безработице в Украине может доходить до 8 тысяч гривень.

Об этом сказала директор Государственного центра занятости Ольга Макогон, сообщает delo.ua. При этом размер поддержки зависит от предыдущей заработной платы и того, был ли человек легально трудоустроен.

"Самая минимальная сумма пособия по безработице составляет 610 гривен. Их могут получить те, кто только что закончили ВУЗ и не смогли найти работу, а также люди, которые на предыдущем месте работали менее, чем полгода. Есть максимальный размер пособий, который достигает 8 тыс. гривень, в среднем люди получают около 4 тыс. гривень. По длительности до года безработный может получать это пособие, а люди в предпенсионном возрасте до 720 дней", – сказала Макогон.

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Пособие по безработице

Пособие по безработице

РИА Новости Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, если уволиться по согласованию сторон, пособие по безработице можно оформить сразу, а по собственному желанию – после трех месяцев безработицы. И размер этого пособия – львиная доля зарплаты.

Также в средине августа 2019 года стало известно, что украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам. Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. На днях Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Тег
безработица
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филипп филипыч
филипп филипыч
теперь понятно почему люди из-за денег едут на войну
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