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18 октября • обновлено в 10:16
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"До 6 лет тюрьмы": Гладковского уличили в коррупционных схемах на $6 млн

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Задержанный экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский якобы давил на чиновников Минобороны в вопросах формирования государственного оборонного бюджета, из которого его компания вероятно получила $6 млн.

Как сообщила OBOZREVATEL генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) Елена Трегуб, бывший чиновник, используя свою должность, внес в списки поставщиков корпорацию "Богдан", главным акционером которой он является.

Олег Гладковский

Олег Гладковский

"Лига.net"

"Закупка авто для зоны ООС в корпорации "Богдан", которая принадлежит Гладковскому, проходила по секретной процедуре. Сначала было приобретено 100 автомобилей, качество которых было очень низким и не соответствовало военным стандартам. Но несмотря на то, что большая часть этих авто сломалась еще в начале эксплуатации, Минобороны было принято решение закупить еще таких 100 авто. Общая потраченная сумма около $6 млн", – сказали в НАКО.

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По словам генсекретаря антикоррупционного комитета, тут прослеживается конфликт интересов, так как Гладковский был заинтересован в продажах данных автомобилей, и он принимал решения, какие закупки засекречивать и как формировать список поставщиков государственного оборонного заказа.

Завод "Богдан"

Завод "Богдан"

"Гладковський используя свою должность, давил на чиновников МО, которые отвечали за формирование государственного оборонного бюджета для того, чтобы его фирма попала в список этих поставщиков. И если эти доказательства есть у правоохранителей, тогда это конечно уголовное преступление, которое карается сроком до 3 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжелых последствий - до 6 лет лишения свободы", – объяснила Трегуб.

Она так же отметила, что будучи заместителем секретаря СНБО и имея доступ к гостайне, Гладковский прекрасно знал, каких деталей не хватает для украинской армии и оборонных предприятий, которые можно достать только из РФ. И напомнила про скандал с контрабандной закупкой деталей из РФ через фирму сына экс-чиновника Игоря Гладковского

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Тема
Эксклюзив
Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Национальное антикоррупционное бюро Украины "Богдан Моторс" СНБО
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