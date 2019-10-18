"До 6 лет тюрьмы": Гладковского уличили в коррупционных схемах на $6 млн

Задержанный экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский якобы давил на чиновников Минобороны в вопросах формирования государственного оборонного бюджета, из которого его компания вероятно получила $6 млн.

Как сообщила OBOZREVATEL генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) Елена Трегуб, бывший чиновник, используя свою должность, внес в списки поставщиков корпорацию "Богдан", главным акционером которой он является.

Олег Гладковский "Лига.net"

"Закупка авто для зоны ООС в корпорации "Богдан", которая принадлежит Гладковскому, проходила по секретной процедуре. Сначала было приобретено 100 автомобилей, качество которых было очень низким и не соответствовало военным стандартам. Но несмотря на то, что большая часть этих авто сломалась еще в начале эксплуатации, Минобороны было принято решение закупить еще таких 100 авто. Общая потраченная сумма около $6 млн", – сказали в НАКО.

По словам генсекретаря антикоррупционного комитета, тут прослеживается конфликт интересов, так как Гладковский был заинтересован в продажах данных автомобилей, и он принимал решения, какие закупки засекречивать и как формировать список поставщиков государственного оборонного заказа.

Завод "Богдан"

"Гладковський используя свою должность, давил на чиновников МО, которые отвечали за формирование государственного оборонного бюджета для того, чтобы его фирма попала в список этих поставщиков. И если эти доказательства есть у правоохранителей, тогда это конечно уголовное преступление, которое карается сроком до 3 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжелых последствий - до 6 лет лишения свободы", – объяснила Трегуб.

Она так же отметила, что будучи заместителем секретаря СНБО и имея доступ к гостайне, Гладковский прекрасно знал, каких деталей не хватает для украинской армии и оборонных предприятий, которые можно достать только из РФ. И напомнила про скандал с контрабандной закупкой деталей из РФ через фирму сына экс-чиновника Игоря Гладковского

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