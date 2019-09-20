До 25% экономии с акцией "Косимо ціни" и роботизированными аптеками

Холода подкрались незаметно, поэтому самое время позаботиться об иммунитете. Покупайте необходимые аптечные товары и экономьте на этом до 25%. Как это возможно?

В роботизированных аптеках действует акция "Косимо ціни"*, которая помогает экономить на покупке разных товарных позиций: лекарственных средств, диетических добавок, многого другого. Только до 30 сентября 2019 года включительно фармбренды "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Благодия" делают скидки до 25%. Осталось не так много времени на совершение выгодных покупок! Не откладывайте эту ответственную миссию на последний день.

В роботизированных аптеках скидочный сезон длится с 1 августа по 30 сентября 2019 года. В этот период посетители делают покупки и платят до 25% меньше. Акция "Косимо ціни" проходит на территории всей Украины. В маленьких городах и крупных областных центрах посетители роботизированных аптек имеют одинаковую возможность приобрести нужные лекарственные средства, медицинские изделия, средства гигиены и диетические добавки, сэкономив деньги. Размер скидок и полный перечень акционных позиций можно узнать у провизора роботизированной аптеки.

Фармбренды "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" взяли на работу помощника PharmBot для автоматизации основных процессов. Провизорам не нужно заниматься размещением и поиском товаров на полках. По этой причине в роботизированных аптеках нет долгих очередей.

Сегодня покупатели аптек под брендами "Аптека АНЦ", "Благодия", "Аптека Копейка" экономят и время, и деньги. Акция "Косимо ціни" позволяет сократить расходы до 25%. Воспользоваться ее преимуществами можно только до конца сентября текущего года.

Чтобы сократить время нахождения в аптеке до минимума, сделайте заказ предварительно с помощью справки, а потом заберите продукцию в точке продажи. Воспользоваться услугой можно по телефону 5900.

Напоминаем, роботизированные аптеки предлагают покупки без долгих очередей и экономию до 25%. Чтобы воспользоваться последним преимуществом, отправьтесь за покупками до 30 сентября 2019 года включительно. В роботизированных аптеках действует акция "Косимо ціни". Она сулит скидки до 25% от стоимости товара.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации, об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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