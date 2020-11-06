До 2 миллионов евро на проект: "Креативная Европа" запускает бесплатный онлайн-курс о привлечении грантов

Рамочная программа Европейского Союза "Креативная Европа" совместно с образовательной платформой Креативная Практика запускают бесплатный онлайн-курс " Европейские гранты для культурных и креативных проектов ". В нем пошагово объясняется, как привлекать гранты на культурный или креативный проект от выбора конкурса в подпрограммах "Креативной Европы" до подачи отчетности по воплощению проекта.

"Креативная Европа" - это рамочная программа Европейского Союза, направленная на развитие культурных и креативных проектов. Украина является участником программы, а следовательно украинские организации имеют возможность получить грантовую поддержку до 2 миллионов евро. Некоторые проекты с Украиной уже привлекли грантовую поддержку. В частности, кинофестиваль "Молодость" и Одесский Международный Кинофестиваль (ОМКФ).

"В последние годы трудно не заметить, что стало появляться больше украинских культурных и креативных продуктов. И они не просто есть. Они качественные. Поэтому я, и вся команда CASES хочет, чтобы украинские проекты росли, побеждали и захватывали. И не только украинскую аудиторию, но и мировую. Даже сейчас. Несмотря на все. Недавно мы начали работать с украинским бюро программы "Креативная Европа". Мы искренне рады поддержать их работу и популяризировать программу, потому что это реально крутая возможность для наших с вами проектов ", - говорит Анатолий Попель, автор проекта Креативная Практика и платформы CASES.

В рамках программы онлайн-курса эксперты "Креативной Европы" расскажут о формировании команды, международные партнерства, коммуникационную стратегию, финансовый план, заполнение проектной заявки, и на какие этапы нужно ожидать после получения самого гранта.

"Креативная Европа" помогает украинским организациям получить существенную грантовую поддержку и работать на международном уровне. Наше Бюро для помощи заявителям организовывает международные нетворкинга для поиска зарубежных партнеров, проводит личные консультации, а сейчас еще и подготовила специальный курс по образовательной платформой Креативная Практика, чтобы каждый желающий мог понять тонкости грантового процесса и эффективно подготовиться к новым конкурсам. Надеемся, он всем пригодится! "- комментирует Алена Дмуховская, проектный менеджер Национального бюро программы Европейского Союза" Креативная Европа "в Украине.

Премьера курса запланирована на 25 ноября, но уже сейчас можно оформить предварительную регистрацию на участие.

Напомним, Креативная Практика - это образовательная платформа, созданная командой CASES при содействии креативных компаний Украины. В прошлом году проект презентовал образовательный курс "Основы дизайна", теоретическая часть которого также сейчас бесплатная и доступна онлайн.