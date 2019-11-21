Для "Укрзалізниці" купят новые скоростные поезда: озвучены планы

Министерство инфраструктуры собирается приобрести для "Укрзалізниці" новые поезда у компании Hyundai.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на встрече с представителями компании. "Министерство инфраструктуры заинтересовано в сотрудничестве с компанией Hyundai по развитию и модернизации подвижного состава "Укрзалізниці". Украина уже имеет опыт сотрудничества с компанией Hyundai, в частности, в 2012 году было приобретено 10 единиц межрегиональных электропоездов производства компании Hyundai Corporation", – напомнил Криклий.

По его словам, в программе Кабмина на период до 2021 года предусмотрено обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов, а также приобретение 10 единиц межрегиональных электропоездов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины в ближайшее время может отправить в отставку руководителя "Укрзалізниці" Евгения Кравцова.

В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.

"Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

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