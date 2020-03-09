Главная Новости
9 марта • обновлено в 10:34
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Рынки и компании

Владислав Иноземцев
Владислав Иноземцев
Российский политолог, доктор экономических наук Все статьи автора

Для России случилась катастрофа: Кремлю объявили войну

14.2т

Последние события на рынке нефти говорят о том, что "длинные праздники" для россиян закончились досрочно. После нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов, рассказы В.Путина о том, как хорошо за один доллар получать больше рублей, а А.Силуанова – что и при нефти в $20/баррель страна продержится ещё столько-то лет. Будет весело и интересно, но я хотел бы обратить внимание на несколько иной аспект происшедшего на выходных.

В пятницу стало ясно, что Россия выходит из сделки ОПЕК+, заключённой ещё в конце 2016 г. Рынки не вполне верили в такое решение – хотя оно и имело определённые основания, но выглядело довольно рискованно, особенно на падающем тренде. Однако в Кремле сидят решительные люди, и они пошли ва-банк. Рынки отреагировали падением – но, замечу, не слишком существенным. Вечером 6 марта за три часа после объявления о прекращении сделки, цены на Brent снизились на $2,1/баррель, или на 4,5%. Катастрофа случилась позже, когда в воскресенье Саудовская Аравия сообщила, что в качестве ответной меры снижает цены на $6-8/баррель при поставках своей нефти на различные рынки Европы и Азии. На торгах в Японии в понедельник стоимость наиболее торгуемых марок снизилась более чем на четверть.

Иначе говоря, то, что произошло, стало явлением, уникальным для путинской России. Впервые в мире нашлась страна, которая жестко и открыто ответила на действия Москвы. Саудовская Аравия – не Европа, пытавшаяся по-доброму убедить Кремль, что не нужно воевать в Грузии и в Украине. И даже не Турция, которая готова пострелять по российским марионеткам, чтобы потом её президент поехал в Москву и привёз оттуда "мир для нашего поколения". В данном случае мы имеем дело со страной, которая понимает, какой силой обладает, и которая готова её использовать. Сила эта не исчисляется дивизиями и боеголовками – но способна нанести России больший ущерб, чем любой её военный противник.

На протяжении многих лет мы слышали, что "саудовский заговор" чуть ли не разрушил советскую экономику. Сейчас никакой закулисной интриги нет – есть честное объявление войны на наиболее чувствительном для Кремля фронте. Это даже не газовый рынок, где есть долгосрочные контракты. Это удар в самое слабое место и в самый неподходящий момент.

Останутся ли цены на уровне $35/баррель, или можно надеяться на выравнивание ситуации? На мой взгляд, сегодня Эр-Рияд начал масштабную операцию "по принуждению Москвы к миру" на фронтах нефтяного противостояния. У Кремля есть выбор: либо продолжать утверждать, что ему всё нипочём, российскую стабильность не могут нарушить никакие шейхи, а суверенитет важнее пенсий; либо в относительно короткой перспективе вернуться за стол переговоров и подписать новое соглашение, "самоограничившись" в добыче не то что на 500 тыс., а на 1-1,5 млн. баррелей в день. Замечу, Россия почти открыто нарушала условия предшествующей сделки на протяжении последних полутора лет, а чиновники и эксперты говорили, что само по себе это соглашение выгодно,так как объёмы добычи в 2020-е годы в стране будут сами по себе сокращаться по вполне объективным причинам. Так что передоговориться стоило бы, пусть даже на менее выгодных условиях.

Однако я бы не переоценивал такой вариант развития событий. Российское руководство не признаёт ошибок и не раскаивается в содеянном. Оно сначала ввязывается в сомнительные авантюры, а потом постепенно превращает отклонения от нормального положения вещей в "новую нормальность". Я буду рад ошибиться, но мне кажется, что сейчас Кремль сталкивается в несколько иной ситуацией. "Новая нормальность" при ценах на нефть в $30/баррель и последовательной политике Саудовской Аравии по целенаправленному выдавливанию России с её экспортных рынков – это высокая инфляция, крах потребительского кредитования и завязанных на него секторов экономики, обесценение пенсий и пособий, бюджетный дефицит и эмиссия. Это экономическая война, которую Кремль считал "лёгкой прогулкой", но которая может обернуться катастрофическим поражением.

В общем, думаю, пора сворачивать обсуждения того, что происходило незадолго до и вскоре после 22 июня 1941 г. То, что случилось 9 марта 2020-го, ближе, интереснее и не менее драматично…

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Владислав Иноземцев Владислав Иноземцев
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Источник
Источник: Эхо Москвы
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
2
21
Смешно
111
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Лучше бы написали на сколько подешевеет газ для украинцев, ведь его цена привязана к нефти и на биржах газ будет дешеветь. Или Нафтогаз удешевления не допустит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Pavlov Pavel, У них другая перемога. Теперь из-за курсовой разницы они будут убеждать себя, что минимальная зарплата на УКраине выше российской)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
12 октября 2016 года Арбитражный суд Московской области признал Иноземцева банкротом за невозврат долга в размере 598,6 млн руб.)))) Вот такие специалисты теперь рассказывают сказки для глупых обывателей)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Давно пора було оголосити раші війну по всім фронтам. Лише так можна змусити її забратися з окупованих територій та змусити припинити війни проти інших держав та народів. Всі спільно.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги