"Жизнь на военной базе все веселей": в Крыму оккупанты хотят "отжать" еще одни пляж

В аннексированном Крыму российские военные из баз под Севастополем хотят отсудить у местных "властей" пляж "Мыс Толстый".

Об этом в Twitter обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец. "Крым. Минобороны оккупантов подало иск в севастопольский "суд". Хотят отжать пляж "Мыс Толстый" и дорогу, которая ведет от пансионата "Севастополь" к пляжу. Ихтамнеты говорят,что пляж и дорога им нужны "для оборонных целей". Жизнь на военной базе все веселей", – едко прошелся по "новой жизни" на полуострове блогер.

В комментариях ему отвечают: "Будут "оборонно" летом купаться и загорать без севастопольских смердов...и хихикать".

Крым.Минобороны оккупантов подало иск в севастопольский "суд".Хотят отжать пляж "Мыс Толстый" и дорогу, которая ведет от пансионата "Севастополь" к пляжу. Ихтамнеты говорят,что пляж и дорога им нужны "для оборонных целей". Жизнь на военной базе все веселей https://t.co/MjcGi0ex5F — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14 серпня 2019 р.

Как сообщают "Крым. Реалии", Мыс Толстый в Севастополе расположен в районе Радиогорки между мысом Северная коса и пляжами Учкуевки. Пляж у мыса Толстый закреплен за военной турбазой "Севастополь". До аннексии Крыма и Севастополя турбазой распоряжалось Министерство обороны Украины, при этом территория пляжа не перекрывалась, проход к морю был свободен. Общая протяженность пляжа около 250 метров.

С 2014 года после аннексии Крыма и Севастополя российские военные стали заявлять свои права на пляж.

Российские военные прогоняют людей с пляжа "Мыс Толстый" "Крым. Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма забили тревогу из-за возможного закрытия пляжа "Толстяк" в Севастополе. Разъяренные люди не сдерживают эмоций и уже открыто называют Россию оккупантом.

На пляже в Батилимане на указателе “Пляж закрыт! Купание запрещено" неизвестные дописали “Крым наш”. Оккупанты забрали не только пляж, но и запретили приближаться к нему, перекрыв дороги.

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