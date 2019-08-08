Длинный рабочий день и 6 новых выходных: новые правки в КЗоТ

Украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. На днях Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

OBOZREVATEL изучил предложения нардепов и работодателей и выяснил, как хотят изменить жизнь украинцев.

Отпуск и выходные

Что предлагают работодатели : увеличить до 30 дней;

Что предлагают в проекте: увеличить до 28 дней;

Как сейчас: отпуск 24 дня.

Предложение работодателей можно считать прогрессивным шагом. Мнения кадровиков, HR-экспертов в этом вопросе расходятся. Одни говорят, что украинцы и так в разы менее продуктивные, чем рядовой работающий в ЕС, другие же указывают на современные тенденции. Мол, чем больше сотрудники отдыхают, тем меньше рисков профессионального выгорания и выше эффективность.

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Также стоит учитывать тот факт, что длинные отпуск отображается и на кармане работодателей. В период отпусков падает производительность, а после увольнения весь неиспользованный "отдых" нужно компенсировать деньгами.

Для сравнения, в Исландии ежегодный отпуск составляет 34 дня, в Италии – 31, в Германии – 30, в Польше – 26. В развитых странах ЕС считается, что "норма" должна составлять не менее четырех недель. Именно поэтому в законопроекте и предложили увеличить продолжительность отдыха.

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Новые основания для увольнений

Что предлагают работодатели: разрешить тестировать работников, проверять их уровень профессионализма и увольнять тех, кто не подходит, увольнять за правонарушения;

Что предлагают в законопроекте: увольнять за нарушение коммерческой тайны и отстранять от работы не привитых;

Как сейчас: причины для увольнения строго ограничены.

По действующему закону работодатель может уволить:

за прогул (отсутствовал три часа на работе);

выявление несоответствия работника занимаемой должности (а это еще придется доказать);

систематическое невыполнение обязательств (также придется доказать);

появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

воровство.

Чтобы после не было проблем в суде, за прогулы и невыполнение обязательств могут оформлять выговоры. После этот документ станет подтверждением того, что уволенный истец действительно не выполнял свои обязательства.

Работа в Украине Pixabay

Если законопроект примут, работодатели получат больше оснований для увольнения. Помимо уже привычных прогулов, работы в нетрезвом виде или кражи, появятся и новые нормы. Например, увольнение за разглашение коммерческой тайны. При этом в документе указано, что такая норма распространяется в случае, если сотрудник взял на себя обязательство хранить секреты компании.

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А вот в Ассоциации работодателей предлагают пойти дальше:

систематическое невыполнение поставленных задач или грубое нарушение трудовой дисциплины должно стать достаточным основанием для увольнения.

возможность проведения аттестации всех сотрудников – проверка как hard skills, так и soft skills.

Новые трудовые отношения

Что предлагают работодатели: разрешить временные договоры;

Что предлагает законопроект: краткосрочные договоры и возможность фриланса;

Как сейчас: краткосрочный договор заключается в качестве исключения, а после автоматически продлевается до бессрочного.

Авторы законопроекта поясняют необходимость ввести в кодексе определение краткосрочных договоров с изменением рынка труда. Часть компаний нанимает сотрудников на работу в конкретных проектах, бессрочный договор в такой ситуации оформлять невыгодно.

Работа Pixabay

Рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре .Также введут понятие "ненормированного рабочего дня". Профсоюзы заявили, что такая норма может привести к "принудительной работе", а вот HR-эксперты считают, что для украинцев это шанс заработать и возможность законно оставаться на работе.

Эксперт рынка труда Александр Белоус уверен: и сейчас на многих предприятиях украинцы работают дольше 8 часов. Кроме того, есть работы, которые невозможны по графику. С одной стороны, такое нововведение позволит узаконить ситуацию, которая уже сложилась, а с другой – позволит зарабатывать больше.

Зачем менять Кодекс

Действующий закон достался Украине в наследство от СССР. Его приняли в 1971-м и с того момента не меняли, а корректировали. Работодатели не довольны тем, что в Кодексе полностью отображена политика "работодатель всегда виноват". Причин для официального увольнения мало, права сотрудников четко прописаны, а вот бизнесу приходится изощряться.

"За последние 15 лет было внесено много изменений и дополнений, в частности, с 1973 года Верховной Радой было принято более 60 законов о внесении изменений в КЗоТ, вследствие этого из 265 статей и преамбулы, которые содержались в первой редакции КЗоТ, существенно изменились 235 статей кодекса (некоторые из них – неоднократно)", – говорится в пояснительной записке к документу.

Если раньше документ защищал работу только профсоюзов, сейчас и работодатели объединились в союзы, но их интересы в законе не защищены.

"Стало необходимым последовательно отобразить в национальном трудовом законодательстве положения международно-правовых документов по вопросам труда, обязательные для Украины, а также актов Европейского Союза в связи с осуществлением Украиной внешнеполитического курса в направлении европейской интеграции. При таких условиях возникла необходимость в комплексном и взаимосвязанном решении проблем регулирования трудовых отношений, попытка которого осуществлена в проекте Трудового кодекса", – уверяют авторы законопроекта.

Что интересно, редакция документа, которая находится в парламенте, не учитывает до конца интересы ни работников, ни работодателей. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Глеб Колесов раскритиковал проект. По его словам, в нем не учтены 22 поправки, рекомендованные Международной организацией труда. Профсоюзы категорически против расширения списка причин для увольнений.

Работодатели же наоборот – хотят больше свободы. "Ассоциация полностью поддерживает модернизацию формата отношений между работодателем и персоналом. В то же время мы считаем уместным быстрее изменить советский КЗоТ в современный Трудовой кодекс, а не направлять усилия на точечные изменения в трудовом законодательстве. К тому же, обновленный текст кодекса уже несколько лет ожидает рассмотрения во втором чтении в парламенте (законопроект №1658). Однако, он во многом не содержит реальных изменений трудового законодательства, поэтому его следует основательно доработать, сохранив ключевые новации", – говорится в заявлении ассоциации.

Уже новому созыву Рады, так или иначе, придется вернуться к законопроекту. Он уже принят в первом чтении, а ко второму, скорее всего, дойдет уже с правками. При этом важно найти баланс между тем, чего хотят работники и работодатели.

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